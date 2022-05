Noceto: domenica 22 maggio torna il mercatino di Forte dei Marmi

“È da Noceto che tutto è iniziato”! Questo il pensiero che sta attraversando la mente di quegli operatori commerciali fortemarmini che, in questa località,

organizzarono il primo evento del Mercato del Forte, al di fuori della Versilia. Visto che il primo amore non si scorda mai, con grande piacere il Comune

di Noceto ha accettato di patrocinare l’iniziativa del Mercatino da Forte dei Marmi. Un particolare ringraziamento per la fattiva collaborazione e l’interesse

dimostrato va al Sindaco di Noceto Fabio Fecci e al Vicesindaco Desolina Bizzi. Ad accogliere favorevolmente la proposta anche le Associazioni di

categoria Ascom-Confcommercio e Confesercenti.

Appuntamento, quindi, domenica 22 maggio a Noceto, con i due consorzi insieme: Il Mercatino da Forte dei Marmi, più giovane e glamour e Il Mercato del Forte, rinomato per la sua lunga tradizione.Nevio Lorenzoni, Roberto Del Bimbo, Giuseppe Pucci, Vittorio D’Ambra…. tanto per ricordare alcuni degli storici operatori versiliesi che in quella tappa del 2000 erano presenti e che torneranno questa domenica nel bellissimo centro storico della cittadina emiliana.

Dalle 8.00 alle 19.00, gli Originali al 200% ritroveranno i tanti affezionati sul territorio per offrire uno shopping di alta qualità a prezzi decisamente competitivi, ma anche qualche ora di spensieratezza……insomma…non il solito mercato!

Fra le tante novità primavera-estate, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi, la lingerie e il beach wear. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche. Domenica 22 maggio, a Noceto, appuntamento con Il Mercatino da Forte dei Marmi e il Mercato del Forte: gli Originali al 200%!

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi