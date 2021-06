Notte Europea dei Musei: il 3 luglio aperto il Castello di Torrechiara

I musei della Direzione partecipano anche quest'anno alla Notte Europea dei Musei che si terrà il 3 luglio 2021. Di seguito l'elenco delle iniziative:

CASTELLO DI TORRECHIARA - COMUNE DI LANGHIRANO (PR)

Apertura straordinaria di 3 ore serali (dalle ore 19:00 alle ore 22:00, ultimo ingresso e chiusura biglietteria alle 21:30).

Ingresso al Castello con biglietto al costo simbolico di 1 € (eccetto le gratuità previste per legge), accesso con prenotazione obbligatoria al numero tel. 0521 355255 con almeno un giorno di anticipo. Ingresso di 10 persone ogni 10 minuti a partire dall'orario di apertura.

Visite gratuite per gruppi di max 7 persone (+ la Guida) a cura di Melusine associazione culturale e Comunità dei Musei di Parma e provincia, con partenze alle ore: 19,15 - 19,30 - 19,45 - 20,00 - 20,15 - 20,30 - 20,45 - 21,00. Durata ca 30 minuti.

Prenotazione obbligatoria: Segreteria Comunità dei Musei 340 1939057 - prenotazioni@museiparma.it



MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

In occasione della Notte Europea dei Musei la mostra di Carla Chiusano “Una città quattro regine” farà da cornice a brevi narrazioni storiche / artistiche condotte da Emanuela Fiori, Ilaria Lugaresi e Paola Novara.

Allestita presso il Museo Nazionale di Ravenna “Una città quattro regine” è la personale di Carla Chiusano, curata da Ermanno Tedeschi, Emanuela Fiori, Giovanni Gardini. La mostra rappresenta un excursus dell’artista tra le vite di quattro celebri donne dell’enigmatica Ravenna e all’interno delle mura cittadine, testimoni di una storia millenaria.

Carla Chiusano ha composto quattro trittici di grande formato, dedicati ad altrettante regine della Città. Storie di donne che si intrecciano e si rafforzano in un percorso espositivo che racchiude le vicende di personaggi femminili di assoluto rilievo nel tessuto cittadino e politico a loro contemporaneo, come l'imperatrice Galla Placidia e la regina Amalasunta, accostate a due eroine romantiche come Francesca da Rimini, ritratta da Dante nel V canto dell’Inferno insieme al suo amante Paolo, e Teresa Gamba Guiccioli, amante di Lord Byron e autrice di Vie de Lord Byron en Italie, biografia in francese sull’uomo che aveva profondamente amato.

Per informazioni e prenotazioni: 0544 543724



PALAZZO MILZETTI - MUSEO DELL' ETA' NEOCLASSICA IN ROMAGNA - COMUNE DI FAENZA

Apertura straordinaria serale 18.30 - 21.30 / ultimo ingresso 20.45 - al costo di € 1,00

ore 19 - 20 : Visita guidata “Le storie della notte”

a cura dei Servizi Educativi del Museo, fino ad esaurimento posti (8 persone)

Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell'età neoclassica in Romagna, partecipa alla Notte dei Musei, un evento di respiro europeo, nella notte del 3 luglio, dalle ore 18.30 alle 21.30. Un’occasione unica per coinvolgere un pubblico più giovane, permettendo un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico italiano anche a coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita.

Nel corso della visita guidata delle ore 19 e delle ore 20 gli occhi degli spettatori saranno allenati a guardare in alto: ci si soffermerà infatti sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti e alle storie della notte. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un'aura di mistero e sogno.

La visita è compresa nel prezzo del biglietto, fino ad esaurimento posti disponibili (8 persone per ciascuna visita).

Per informazioni e prenotazioni: 054626493



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARA

Visita guidata a cura di Carlotta Trevisanello, Archeologa

sul tema :

La donna etrusca tra indipendenza, seduzione e gestione della casa.

"Lasciamoci guidare dalle parole degli antichi e dai reperti dell’abitato e delle necropoli di Spina conservati nel Museo per approfondire la conoscenza dello stato civile, del ruolo sociale e dell’emancipazione della donna nel mondo etrusco. Osserviamo la figura femminile nella sfera privata, pubblica e sacra e mettiamola a confronto con la donna greca e con quella romana".

Sarà possibile visitare il nuovo percorso Archeo-Antropologico Hyper Spina a cura di Antropolab-UNIFE e anche le due mostre in corso:

- Le Isole, di Roberto Donatelli

- Palazzo Costabili. Biagio Rossetti e il suo quartiere nelle illustrazioni di Claudio Gualandi

Per informazioni e prenotazioni: 0532 66299



MUSEO DI CASA ROMEI

Il 3 luglio, a partire dalle ore 21.00, in occasione della Notte Europea dei Musei, l’artista Felice Nittolo ed il curatore della mostra Andrea Sardo accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo.

Una occasione particolare per esplorare il connubio tra l’opera di Felice Nittolo e Casa Romei, lungo un percorso inedito, nato dalla capacità che ha avuto l’artista di interpretare il valore del sito.

L’ingresso è previsto al costo simbolico di 1€, a meno delle gratuità di Legge.

Dopo l’illustrazione dell’allestimento, la visita sarà consentita per gruppi di 8 persone al massimo.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni: 0532 234130