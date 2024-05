Una Notte a Lume di Candela al Castello di Montechiarugolo! Sabato 11 Maggio 2024

Un evento unico e magico che trasformerà la storia di questa magnifica location.

“Una Notte a Lume di Candela” combina la suggestione di visite guidate a lume di candela con la dolce melodia dei concerti di pianoforte, il tutto sotto l’incantevole luce delle candele, creando un’atmosfera indimenticabile.

NB: Specifichiamo fin da subito che potrete prendere parte a questa apertura serale straordinaria della Location per “Una Notte a Lume di Candela”, sia partecipando solo al Concerto, sia partecipando solo alla Visita Guidata a Lume di Candela, oppure vivere l’indimenticabile esperienza completa: Visita + Concerto

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VISITE GUIDATE A LUME DI CANDELA

Una straordinaria esperienza vi condurrà attraverso epoche storiche affascinanti in Italia, immergendovi in atmosfere magiche dei castelli e location esclusive del nostro territorio.

Esperienza Unica a Castello di Montechiarugolo: Visita Serale a Lume di Candela

Scopri la Magia Notturna del Castello di Montechiarugolo!

Data: Sabato 11 Maggio 2024

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCERTO DI PIANOFORTE A LUME DI CANDELA

Candle Castle Night!

Sabato 11 Maggio 2024

Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire le Location più belle d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti di Pianoforte dal vivo.

?????????

Settore Azzurro – visibilità premium – 35,00 €/persona.

Settore Viola – ottima visibilità – 30,00 €/persona.

Settore Rosso – buona visibilità – 25,00 €/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.

Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00

Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00

Durata: 60 minuti (circa).

????????? Musicale della serata:

Candle Castle Movies – Duo d’Archi Experience 2024 – Pop Springs:

City of Stars – La La Land

Beauty and the Beast – La Bella e La Bestia

Mamma Mia! – dall’Omonimo Musical

Moon River – Colazione da Tiffany

My Heart Will Go On – Titanic

Shallow – A Star is Born

The Sound of Silence – Il Laureato

What a Wonderful World – Good Morning, Vietnam

Bohemian Rhapsody – dall’Omonimo Docufilm

Fly Me to the Moon – Space Cowboys

Hallelujah – Shrek

My Favourite Things – The Sound of Music

I Dreamed a Dream – Les Misérables

Lean on Me – Conta su di me

Pirates of the Caribbean

???? & ????????????

380.90.19.371 (disponibile anche su Whatsapp)

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa notte magica!

Castello di Montechiarugolo (PR)

Indirizzo: Piazza Mazzini, 1, 43022 Montechiarugolo PR

La Location

Il Castello di Montechiarugolo fu costruito da Guido Torelli nel secolo XV sui resti di un preesistente insediamento. Il Castello svetta a strapiombo sul torrente Enza, importante esempio di architettura fortificata e dimora signorile insieme.