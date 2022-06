Notte romantica al Castello di Compiano

Il borgo di Compiano e il suo famoso Castello aderiscono all’iniziativa promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” dal titolo “La notte romantica”, giunta alla sua settima edizione.



Sabato 25 giugno 2022, per tutti gli innamorati, sarà una notte speciale, da trascorrere nel borgo storico in Appennino Parmense e in particolar modo tra le mura del suo millenario Castello!

saranno organizzati turni di visita dalle ore 21.00, condotti da guide-narratori, all’interno di alcune sale del Castello, suggestivamente illuminato con torce e candele.



Il percorso prenderà inizio all'esterno del Castello, con l'eccezionale visita al rivellino e proseguirà all'interno degli ambienti della Casa-Museo della Marchese Raimondi Gambarotta, ultima residente del maniero, seguendo il “fil rouge” di un originale reading letterario incentrato sugli amori che hanno gravitato intorno al Castello di Compiano e su documenti storici, nonché libri, facenti parte proprio della biblioteca della sua ultima proprietaria.

I visitatori ascolteranno parole e versi tratti dalle lettere del principe Agostino Landi, dedicate al fantasma della moglie Giulia, romantici scritti di un focoso Napoleone Bonaparte, ricordi struggenti di vita coniugale della Marchesa Raimondi Gambarotta e bizzarrie letterarie dell’anfitrionico futurista Filippo Tommaso Marinetti.

Scoprirete tra testi, ambienti e opere d’arte, il legame tra questi e altri personaggi che si sono intrecciati direttamente o indirettamente con la storia del Castello di Compiano.



Al termine della visita, per coloro che desidereranno fermarsi, sarà servito un gustoso dessert in abbinamento a un calice di prosecco e i partecipanti avranno l'opportunità di visitare anche la mostra temporanea "Lo Stato Landi: protagonisti, stemmi e feudi imperiali" e di sostare in prossimità del giardino e della piscina, dove sarà posizionata una cornice per effettuare un "selfie romantico" o realizzare un video con il tuo strumento musicale per partecipare al flash mob unplugged della Notte Romantica 2022 da pubblicare sui social con gli hashtag #notteromantica2022 #castellodicompiano





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@castellodicompiano.it | +39 0525 825541







Tariffa visita guidata con dessert e prosecco: 20 euro a persona