November Porc, la manifestazione dedicata ai salumi parte a Sissa

Parte da Sissa, come da tradizione, l’edizione 2023 del November Porc, la manifestazione che rende omaggio alla lavorazione delle carni di suino e alla produzione di salumi della Bassa Parmense e non solo. La tappa sissese si terrà da venerdì 3 a domenica 5 novembre con la 28ª edizione de “I Sapori del Maiale”, l’originaria manifestazione sissese dalla quale prese il via una kermesse oggi conosciuta in tutt’Italia e che farà poi tappa a Polesine, Zibello e Roccabianca. “Sono confermati - annunciano il sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi e l’assessore alle Manifestazioni Lorenzo Bizzi - tutti i grandi eventi che, da tempo, caratterizzano la tappa sissese come la dimostrazione di norcineria e la cottura e distribuzione del maxi-mariolone, quest'ultima in programma domenica 5 novembre alle 15. Confermatissimi il Mercato degli antichi sapori, con il meglio della salumeria e dei prodotti d’eccellenza in arrivo da tutt’Italia, e le tante tensostrutture con punti ristoro gestiti dalle associazioni del territorio così come le serate musicali. Tra le novità di quest’anno gli artisti di November Circus e la masterclass della domenica mattina dedicata alla mariola”.

Venerdì 3 novembre i primi appuntamenti alle 19 con l’apertura degli stand con cucina e dalle 22 con la serata dedicata ai giovani con il concerto della band Bohémien e la musica del dj Lkz. Sabato 4 novembre dalle 9 apertura del Mercato degli antichi sapori e dalle 12 apertura degli stand gestiti dalle associazioni. Alle 15 inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità tra le quali anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Per tutto il giorno ci sarà l’intrattenimento musicale di Radio Bruno, poi in serata esibizione della band Und1c, dalle 22, e dj Zamir dalle 24. Domenica 5 novembre sarà la giornata clou.

Dalle 9 apertura del Mercato degli antichi sapori e dimostrazione pratica della lavorazione delle carni di suino a cura dei maestri norcini di Sissa. Dalle 11 nella Rocca dei Terzi masterclass “La Mariola cerca amici”, una chiacchierata con degustazione, con abbinamento di vini, rivolta ad un numero massimo di 40 buongustai a cura di Strada del Culatello e in collaborazione con Onas (Organizzazione nazionale assaggiatori salumi). La masterclass sarà condotta da Alberto Spisni, vicepresidente della Strada del Culatello, delegato Onas Emilia-Romagna e sommelier Ais (prenotazione obbligatoria al numero 375 8019602 o alla mail stradadelculatello@alice.it ). Dalle 12 apertura degli stand delle associazioni con cucina e alle 15 estrazione del gigantesco mariolone che, dopo lenta e prolungata cottura, sarà distribuito a tutti i presenti gratuitamente.

Numerosi gli eventi collaterali: le visite guidate alla Rocca dei Terzi (sabato 4 e domenica 5 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18); le visite, sempre in Rocca, alla mostra fotografica “Sissa. Presente&Passato” con gli scatti di Giuseppe Rivara e Fabrizio Lecca; la presentazione di libri con la rassegna “Parole d’Autore” domenica 5 novembre: alle 11 “Nati lungo il fiume. Microracconti mediopadani” di Alberto Padovani e alle 16.30 “Malvasia, un diario mediterraneo" di Paolo Tegoni; la pesca di beneficenza; i laboratori creativi per bimbi (6-10 anni) in collaborazione con Iren Ambiente ed associazione Everelina nello stand della biblioteca davanti alla Rocca con “Aria di cambiamento” (sabato 4 novembre alle 15 e alle 16) e “Costruisci il tuo Pig in cartapesta” (domenica 5 novembre dalle 10.30 alle 11.30); per tutti e tre i giorni di November Porc ci sarà anche il “Tea-time contro la violenza” a cura della Commissione pari opportunità e diritti delle persone “Di pari passo” di Sissa Trecasali.

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE

L'ingresso alla manifestazione è ammesso solo dai varchi in via Matteotti (all’intersezione con via Toscanini e all’intersezione con via Don Minzoni) in via Conti Terzi e in via Bianchi, previo pagamento di 3 euro. All'ingresso verrà consegnato un braccialetto identificativo che permetterà di accedere a tutte le attività presenti nell'area dell’evento. Una volta acquisito il braccialetto gli ingressi saranno sempre gratuiti per il possessore del braccialetto. L'ingresso è gratuito per gli under 14 e per coloro che risiedono nell'area all'interno dei varchi. L'uscita è prevista dai varchi di via Conte Terzi di Sissa, via I. Ferrari, via P. Ferrari e via U. Battei. In allegato locandina della manifestazione e foto della passata edizione (preparazione e cottura del maxi-mariolone; stand e area festa).