Novembre Porc, in bicicletta alla scoperta dei produttori

Il Consorzio del Culatello di Zibello è partner del November Porc, manifestazione dedicata alla valorizzazione dei prodotti del suino e che con la sua proposta gastronomica e di attività animerà come ogni anno i weekend del mese di novembre nella Bassa Parmense, area in cui sono situati i sette comuni zona di origine di produzione del Culatello di Zibello DOP. Proprio il Culatello di Zibello DOP sarà tra i prodotti protagonisti della manifestazione, insieme alle altre eccellenze enogastronomiche del territorio. Il November Porc, evento itinerante organizzato dalla “Strada del Culatello”, prende il via a Sissa il 3, 4 e 5 novembre, prosegue a Polesine dal 10 al 12 novembre 2023, poi tappa a Zibello dal 17 al 19 novembre e infine Roccabianca dal 24 al 26 novembre. Il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello quest’anno è partner della manifestazione supportando tutte le iniziative dedicate all’ecosostenibilità organizzate dalla “Strada del Culatello” all’interno dell’evento, come quelle legate alla mobilità lenta, e a cui si aggiungono anche alcune attività di comunicazione. In particolare, nelle tappe di Polesine e Zibello la “Strada del Culatello” metterà a disposizione in uso gratuito 14 biciclette per offrire ai visitatori l’occasione di andare alla scoperta, in modo ecosostenibile delle tipicità gastronomiche e naturalistiche del territorio.

Durante il percorso sarà infatti possibile anche visitare alcune aziende produttrici associate al Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello DOP. Romeo Gualerzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello DOP commenta così la scelta di essere partner della manifestazione: “Il Novembre Porc è diventato ormai uno degli eventi gastronomici più apprezzati dedicato ai prodotti della norcineria italiana e un importante momento di valorizzazione delle eccellenze della Bassa Parmense, primo su tutti il Culatello di Zibello DOP. La presenza del nostro Consorzio all’evento quest’anno si lega al progetto del PNRR, che prevede la partecipazione alle manifestazioni in chiave ecosostenibile. Abbiamo dunque colto con piacere l’invito a supportare tutte le attività legate alla sostenibilità realizzate dalla Strada del Culatello all’interno della manifestazione, come quelle di cicloturismo che favoriscono la scoperta e la promozione del territorio e dei produttori in una modalità lenta. Questo tema della sostenibilità che stiamo portando avanti come Consorzio si riflette poi anche nelle scelte di alcuni associati che, come singoli, stanno implementando una serie di attività in questa logica e si traduce nell’essere coerenti con il rispetto del territorio in cui viviamo e operiamo. È proprio nel suo legame con la tradizione e con un territorio dalle caratteristiche uniche, che il Culatello di Zibello DOP riceve le peculiarità che lo rendono un prodotto apprezzato in tutto il mondo.” Il November Porc è organizzato dalla “Strada del Culatello” e gode del patrocinio della Regione Emilia- Romagna, della amministrazione provinciale e della collaborazione di tutte le amministrazioni comunali di: Polesine-Zibello, Sissa-Trecasali, Roccabianca (i cui territori sono tappa dei quattro fine settimana di festa). L’evento nasce nel 2002 con l’intento di creare una manifestazione improntata sui prodotti del suino, vera fonte di ricchezza per le zona della Bassa Parmense.