OccidetExpress-Stagione serale 2023-2024

Domenica 28 aprile 2024 alle ore 17.00 e alle 21,00 al Teatro Europa, via Oradour 14 , Parma avremo in scena lo spettacolo OCCIDENTEXPRESS di di Matéi Visniec,un progetto di Ferruccio Andolfi con la consulenza di Camelia Sanda Dragomir, Università di Napoli. Coordinamento registico di Piergiorgio Gallicani, conduzione dei laboratori a cura di Matteo Bacchini, Marco Chiesa, Francesco Marchi, Luca Savazzi, Loredana Scianna, Silvia Settimj. Per il Liceo Paolo Toschi, Sonia Adamo, Enzo Bianchi, Roberto Bruni, Lucia Manghi. Artista associato: Rocco Rosignoli. Costruita sul mito di un Occidente “favoloso”, che dal crollo del socialismo reale ha portato a bordo del treno del capitalismo interi popoli “svuotando” l”Est Europa, la pièce di Matéi Visniec, drammaturgo rumeno, sarà messa in scena al Teatro Europa come atto finale di un laboratorio teatrale diffuso. Nel corso di un anno l'allestimento vedrà coinvolti gruppi, associazioni e istituzioni diversi, teatrali e non, in tutta la città e conterà sulla partecipazione di oltre trenta attori e artisti, tra professionisti e giovani apprendisti, oltre agli studenti dell'indirizzo di scenografia del Liceo Artistico Paolo Toschi.