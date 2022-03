Officina Design Cafè ospita Parma City of Gastronomy

Officina Design Cafè è il nuovo modello di ristorazione che si trova all'interno dell'ADI Design Museum in piazza del Compasso d'Oro a Milano, nato con il coinvolgimento degli Chef dell'associazione Chic – Charming Italian Chef e di alcune eccellenze enogastronomiche italiane. Con la sua idea di caffetteria e bistrot che pone grande attenzione all'impatto ambientale e alla salute in cucina, Officina

Design Cafè accoglie tutti i giorni i visitatori del museo dal pranzo fino al tardo pomeriggio.

Officina Design Cafè, insieme a Chic, lancia ora la sua apertura serale straordinaria e, per un giovedì al mese, ospiterà speciali cene aperte al pubblico alla scoperta delle regioni italiane e delle loro eccellenze gastronomiche. La prima serata in calendario, fissata per giovedì 10 marzo alle ore 20:00, sarà curata dagli Chef Chic dell'milia-Romagna in collaborazione con Parma Quality Restaurants, il consorzio dei ristoratori della città ducale e della provincia (oltre 40), uniti dall’obiettivo di fare squadra per valorizzare la cultura culinaria parmense e il patrimonio alimentare della Parma Food Valley. La cornice è quella del progetto Parma City of Gastronomy,

che vede collaborare attori pubblici, con il Comune di Parma e la Fondazione Parma City of Gastronomy come capofila, e privati, come aziende in rappresentanza delle filiere alimentari simbolo del territorio di Parma.

«Oggi l'enogastronomia è una straordinaria leva di promozione turistica: a Parma lo sappiamo bene. Parma è stata la prima città italiana a potersi fregiare del riconoscimento UNESCO di Creative City of Gastronomy ed è la culla di straordinarie produzioni DOP e IGP Culatello di Zibello, Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, giusto per fare alcuni esempi, e di filiere come quelle della pasta, del pomodoro, delle conserve ittiche e del lattiero caseario» spiega l'Assessore al Turismo e al Progetto UNESCO Cristiano Casa «La promozione dell'identità gastronomica di Parma Food Valley passa attraverso scambi culturali e il dialogo con altre realtà: insieme con Alba e Bergamo, abbiamo creato un network nel segno di UNESCO; abbiamo un gemellaggio gastronomico con Epernay, la capitale mondiale dello champagne. Gli chef della squadra Parma Quality Restaurants coltivano un rapporto di collaborazione

e amicizia con CHIC - Charming Italian Chefs, che abbiamo ospitato più volte a Parma. Ora è il turno della nostra città accogliere il loro invito: poter proporre le nostre eccellenze in un contesto unico come l'ADI Design Museum di Milano è motivo di

orgoglio. Una location significativa, perché conferma che oggi il cibo è finalmente percepito anche nella sua dimensione culturale, fatta di saper fare, tradizioni e persone».

Gli ospiti della serata potranno assaggiare alcune eccellenze DOP e IGP della Food Valley parmense (e non solo) interpretate dalle mani degli chef e pizzaioli Chic: Enrico Bergonzi (Ristorante Al Vèdel a Colorno, PR), Fabio Fraulini (Tòla Dòlza a Vignola MO), Andrea Incerti Vezzani (una stella Michelin al Ristorante Ca' Matilde a Quattro Castella RE), Gianni Di Lella (Pizzeria La Bufala a Maranello MO), Davide Fiorentini ('O Fiore Mio a Faenza RA). Parteciperà alla serata anche il maestro gelatiere Stefano Guizzetti (Ciacco Lab a Parma e Milano). Le DOP Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, affiancate da prodotti come Aceto Balsamico di Modena

IGP, Pera mantovana IGP, saranno alcuni degli ingredienti protagonisti dei piatti. Previsto un pairing con i Vini della DOC Colli di Parma, come Malvasia e Rosso dei Colli di Parma.

«La serata del 10 marzo» dichiara lo Chef Enrico Bergonzi «sarà la prima di una serie di cene CHIC organizzate all’Officina Design Café che porranno al centro i territori con i rispettivi prodotti tipici. Grande protagonista dell’appuntamento inaugurale sarà Parma City of Gastronomy interpretata per l’occasione dagli chef Chic dell’Emilia-Romagna a fianco dei soci Parma Quality Restaurants, fra gli ospiti della serata. Quello ideato da Chic è un format nuovo, non una semplice cena a quattro o più mani, ma un gruppo di chef che raccontano la materia prima attraverso le rispettive identità, senza distinzioni. Ritroveremo quindi la trattoria storica e il

ristorante stellato, la piccola pizzeria di qualità a fianco di quella rinomata, la gelateria che esce dai canoni del fine pasto per diventare gastronomica, fino alla pasticceria. Una serata che sono sicuro saprà divertire e sorprendere gli ospiti presenti, proponendo nuovi punti di vista culinari e che permetterà a Parma di uscire dai confini locali per presentarsi in un contesto dinamico con sguardo internazionale com’è la città di Milano e l’ADI Design Museum».

La cena curata dagli chef CHIC Emilia-Romagna insieme con gli chef di Parma Quality Restaurants aprirà ufficialmente anche una quindici giorni gastronomica legata a Parma Food Valley all’interno dell’ADI Design Museum: Officina Design Café, infatti,

proporrà ai propri ospiti una selezione di eccellenze parmensi, come il Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto di Parma DOP, la pasta, le conserve di pomodoro, le alici di Parma e prodotti lattiero caseari. Il tutto in collaborazione con i Consorzi di Tutela

di Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma e con le aziende Barilla, Delicius, Mutti, Parmalat, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto e Zarotti. L’offerta di Officina Design Café sarà completata dai vini della DOC Colli di Parma, messi a disposizione dal OFFICINA DESIGN CAFÉ OSPITA PARMA CITY OF GASTRONOMYConsorzio di Tutela, e dall’olio extravergine di oliva di Coppini Arte Olearia.