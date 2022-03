"Oggi ti mostro": a Sala Baganza quattro autori parmigiani

All’interno della magnifica cornice della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, sabato 19 febbraio alle ore 17 inaugura la mostra “Oggi, ti mostro!”, l’originale esposizione con una quarantina di opere pittoriche e fotografie realizzate negli ultimi mesi da quattro artisti parmensi: Tommaso Villani (nella foto), Thomas Arcari, Rita Francica e David Finardi.

I primi tre, pittori, hanno alle spalle una formazione e una ricerca personale piuttosto eterogena che ripropongono in tele e lavori su carta di formato variabile. Opere talvolta astratte, talvolta informali, in cui il colore si fa materia, e la materia diviene segno.

Finardi, dal canto suo, fa della macchina fotografica lo strumento di costruzione delle immagini, e al tempo stesso la lente di ingrandimento per rappresentare la realtà che lo circonda. “Chi sono oggi? Come mi voglio vedere? Cosa voglio far vedere di me?” sono le domande che si pone l’artista e che indaga attraverso la fotografia. Per Finardi «la risposta sta nel selfie, prestato a raccontare il mio IO, figlio della gratifica dei social likes e dell’immagine che potente emerge e che a sua volta mi autorizza a disegnare nuovi contorni di individualità».

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sala Baganza, nasce dall’entusiasmo del quartetto di artisti che desiderano mostrare immagini realizzate durante la pandemia senza un vero e proprio file rouge, se non la necessità personale di voler comunicare a uno spettatore indefinito la propria visione del mondo, ciascuno con le proprie caratteristiche peculiari, sia in termini di tecniche pittoriche utilizzate, sia di ricerche progettuali.

«Il titolo della mostra è un invito che rivolgiamo al prossimo ad aprirsi al mondo e a quello che ha da offrire – spiega Villani –; “Oggi, ti mostro!” è una esortazione a ritornare nel mondo, fatto di persone e vita con gli altri, combattendo tutti i meccanismi di chiusura, emotivi e fisici, che il Covid-19 ci ha costretti a subire, rendendoci più soli ed isolandoci dagli altri.

L’idea della mostra che abbiamo realizzato – conclude l’artista– è affine a quella di fare una festa “allargata” a cui inviti gli amici e gli amici degli amici, ossia anche persone che non conosci, ma che verranno comunque ugualmente accolte con ospitalità e a cui riserverai le stesse attenzioni».

Per accedere allo spazio espositivo è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato, o del certificato medico di esenzione per la vaccinazione da covid-19. Sabato 19 febbraio, in occasione dell’inaugurazione,l’ingresso sarà gratuito. A partire da domenica 20, la visita alla mostra sarà compresa nel biglietto d’ingresso alla Rocca Sanvitale. La mostra resterà aperta al pubblico fino a sabato 19 marzo 2022.