Oltretorrente, il 31 ottobre l’Associazione Oltretorrente Rinasce organizza l’Halloween Party

Dopo la tortellata di San Giovanni organizzata il 23 giugno in via d’Azeglio l'Associazione Oltretorrente Rinasce torna nelle strade del quartiere con una nuova iniziativa in occasione di Halloween con l’obiettivo di portare in strada più persone possibili e ridare vitalità alla via centrale dell’Oltretorrente. Famiglie e bambini avranno la possibilità di partecipare ad un’iniziativa pensata per loro. L'Associazione organizza infatti, nel pomeriggio e nella serata di martedì 31 ottobre, l'iniziativa Halloween party in via d'Azeglio a Parma. A partire dalle ore 17.30 la strada sarà chiusa e si terranno iniziative a tema, pensate dai negozi e dai locali della via. Dai giochi da tavola agli spettacoli per bambini e i gonfiabili, dagli addobbi in stile Halloween ad iniziative di intrattenimento. Un modo per ridare vita al quartiere e alla via principale dell'Oltretorrente, rivolta in particolar modo a famiglie e bambini. La festa infatti inizierà alle 17.30 e si concluderà entro le ore 22. "Per noi è un modo per tornare in strada – sottolinea Emanuele Rastelli, presidente dell’Associazione Oltretorrente Rinasce, commerciante e residente del quartiere - e per cercare di dare un po' di vitalità al nostro quartiere. Via d'Azeglio sarà chiusa a partire dalle ore 17.30 e fino a mezzanotte ma la festa si concluderà entro le ore 22. Abbiamo deciso di pensarla soprattutto per le famiglie e per i bambini che di solito frequentano molto poco la via centrale dell'Oltretorrente. Ci saranno varie iniziative: ogni locale ne ha ideata una a tema con la serata di Halloween. Per divertirsi e stare insieme ma anche per mostrare che il quartiere può davvero rinascere"