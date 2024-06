Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale che ha visto protagonista, domenica 22 giugno, l’Orchestra dei Musici di Parma accanto alle voci delle LadieSoprano, il ciclo Il Suono nella Bellezza a Parma 2024 torna a riempire Piazzale San Francesco per il secondo appuntamento in cartellone. Venerdì 28 giugno alle ore 21, la Fondazione I Musici di Parma porta in scena Omaggio a Puccini – Un bel dì, vedremo, una serata interamente dedicata alle musiche del grande compositore di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte. A dirigere gli artisti – Cristina Ferri (soprano), Leonora Sofia (mezzosoprano), Jacopo Pesiri (tenore) e Stavros Mantis (baritono) – saranno gli allievi del corso annuale di direzione d'orchestra dell’Accademia della Fondazione I Musici di Parma diretto dal M° Daniele Agiman. L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto Fa. Re. L’OPERA – Edizione 2024 e si inserisce all’interno del ricco programma di Giugno di Note, la festa della musica promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Casa della Musica. Gli appuntamenti successivi – Mercoledì 3 luglio a Parma, nella Chiesa di San Vitale, alle ore 21.15, si terrà il terzo appuntamento, Dialoghi e contrasti, che vedrà protagonisti due musicisti d’eccezione: la violinista Cecilia Ziano, primo violino del Quartetto Lyskamm e Konzertmeister alla Scottish Chamber Orchestra, e il grande violoncellista Giovanni Gnocchi, punto di riferimento del mondo musicale in Italia e in tutto il mondo, che si esibiranno accanto all’Orchestra de I Musici di Parma diretta da Arturo del Bo. Completano il programma del ciclo i concerti di domenica 7 luglio, Dialogo a corde, alle ore 21.15, presso il Cortile del Palazzo Ex Orsoline, a Fidenza (PR), appuntamento realizzato dalla Fondazione I Musici di Parma in collaborazione con la Fondazione Noi Siamo qui ETS; e il concerto di mercoledì 31 luglio, ore 21.15, nel Cortile d’onore della Casa della Musica di Parma, con un appuntamento tra musica e poesia, su testi di Alda Merini, nell’ambito della rassegna “Superba è la notte. La Poesia incontra la Musica” – Edizione 2024. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

