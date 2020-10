Omaggio ad Antonio Ligabue: sabato al Fidenza Village la webstar e cantante Loretta Grace

Loretta Grace, ragazza creativa dai mille talenti, sarà sabato 10 ottobre a Fidenza Village per omaggiare il pittore Antonio Ligabue. Icona di bellezza cosmopolita e anticonformista, ma soprattutto un riferimento per i giovani italiani di seconda generazione, ha vinto il premio 'Best Influencer of the Year' ai Diversity Media Awards 2018. Loretta, una delle beauty blogger più celebri e senza ombra di dubbio, quella più attenta alla tematica dell’inclusività, realizzerà un tutorial trucco ispirato al dipinto di Antonio Ligabue “Leopardo sulla Roccia” esposto a Fidenza Village, facente parte della mostra a Palazzo Tarasconi di Parma dedicata al pittore emiliano in occasione del 55° anniversario della sua scomparsa. Da anni, grazie al suo canale su Youtube la Grace, che è anche famosa cantante e attrice, si batte per un make-up che possa rappresentare tutti i tipi di pelle, ma più in generale per una società maggiormente inclusiva e accogliente verso la diversità. Per questo l’accostamento della Grace alla “diversità” del pittore Antonio Ligabue, assume un significato ancor più profondo.

Loretta Grace raggiunge la notorietà grazie alle sue cover su YouTube, dove interpreta canzoni di artiste del calibro di Whitney Houston e Beyoncé, si è esibita nei locali più importanti d'Italia e ha aperto molti concerti, tra cui quelli di James Blunt, Joe Cocker e Randy Crawford. È stata l'indiscussa protagonista dei musical 'Ghost' e 'Sister Act'; ed è stata considerata da Whoopi Goldberg “la miglior interprete che abbia

visto in questo ruolo in tutto il mondo”. Nel 2012 ha fondato un secondo canale YouTube dedicato al make-up e alla diversità: 'Grace on your dash'