A Mangiamusica arriva Omar Pedrini: sabato 26 novembre al Teatro Magnani di Fidenza

È Omar Pedrini l'attesissimo protagonista del terzo appuntamento di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, giunta alla settima edizione. Lo Zio Rock sabato 26 novembre (inizio alle 21) salirà sul palco del Teatro Magnani di Fidenza per la serata "Pronto per volare".



IL LEONARDO DA VINCI DEL ROCK ITALIANO

Con la sua immancabile chitarra, Omar Pedrini racconterà al pubblico, conversando con Negri e con brani eseguiti insieme al musicista Davide Apollo, la sua straordinaria carriera dai Timoria ad oggi: 37 anni passati sul palco, firmando brani epocali come "Senza vento", "Sole spento, "Verso Oriente", "Sangue impazzito" e tanti altri. Al termine della serata, per il pubblico e per i fan, firmerà anche le copie del nuovissimo libro "La locanda dello Zio Rock - Volume 1" (Senza Vento Edizioni). Aspettando il prossimo album ed il nuovo tour previsti nel 2023.



IN APERTURA I MÀDREGA

Ad aprire la serata saranno i Màdrega, band di Pellegrino Parmense che, con Pedrini, ha inciso il singolo "Fin qui (soltanto nuvole)" e che ha appena pubblicato il nuovo album "Gli occhi aperti non vedono tutto", pubblicato da Pedrini (Senza Vento Edizioni Musicali) e prodotto da Flavio Ferri (FF Recordings).



LA SHOW COOKING DELLO CHEF DIMITRI HARDING

A Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la "scoperta" dei migliori prodotti del Made in Borgo. Lo spettacolo del gusto di sabato 26 novembre sarà uno show cooking a sorpresa, firmato da Dimitri Harding, chef del Ristorante La Valle (località Siccomonte, sulle colline di Fidenza).

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazioni).



LA SETTIMANA SUCCESSIVA A MANGIAMUSICA

La prima settimana di dicembre sarà caratterizzata da un doppio imperdibile appuntamento. Venerdì 2 dicembre a Mangiamusica arriverà Davide Van De Sfroos con la sua band, per la tappa emiliano-romagnola del “Maader de Autünn TOUR”. Sabato 3 dicembre invece sarà la volta di Tullio Solenghi, mattatore assoluto della serata "It's wonderful".



I PARTNER

Mangiamusica è un progetto fortemente voluto dal Comune di Fidenza e dal suo sindaco Andrea Massari, organizzato dall'associazione culturale Mangia come scrivi, con il supporto di Scaramuzza Fabrizio - Calcestruzzi & Costruzioni, Conad Centro Nord, Gas Sales Energia, Reale Mutua, Vittoria Assicurazioni, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni, First Point, Geometra Zerbini Ernestino, Euroauto, Euroservice.