Orienteering in famiglia nel Parco della Cittadella

Quando famiglia, sport e natura fanno rima con avventura. Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma organizza sabato 27 aprile 2024, dalle 16 alle 18 nel Parco della Cittadella, uno speciale Family Day Orienteering-Interno Verde. L’evento è gratuito è realizzato in collaborazione con FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) e Orienteering Parma City Tour in occasione di Interno Verde Parma 2024, in programma sabato 27 e domenica 28 aprile, il festival che offre l’opportunità di visitare i giardini segreti più suggestivi e curiosi della città, eccezionalmente aperti al pubblico. Qual è il modo migliore per vivere la natura e fare sport se non tutti insieme in famiglia?

Un gioco di orientamento divertente pensato per grandi e piccini che hanno voglia di imparare a leggere le mappe, usare la bussola, riconoscere le piante, giocare all’ombra degli alberi dello storico Parco della Cittadella, immersi nella magia della natura che svetta fiera a pochi passi dal centro di Parma. Due i turni proposti: 16.00-17.00 (1° turno) e 17.00-18.00 (2° turno). Le iscrizioni sono aperte al seguente link: https://lnkd.in/db5UQn4w oppure prenotabili direttamente al punto di ritrovo (ingresso principale) nel Parco della Cittadella. I posti sono limitati a 40 persone per ciascun turno. Raggiunto il numero massimo i gruppi saranno chiusi.

Per informazioni scrivere a: info@kilometroverdeparma. org