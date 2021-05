orto delle erbacce - aperitivo sotto il castello

Non tutto quello denominato “erbaccia” è tale! Accanto ai nostri piedi, lungo i sentieri, nei prati o sugli alberi si può trovare un mercato a cielo aperto a nostra completa disposizione. Riscopriamo le piante dell’orto selvatico naturale, come riconoscerle, come raccoglierle e come cucinarle.

Prezzi

Tour di gruppo: partenza con minimo 4 persone, massimo 10

ADULTI da 12 anni in su: 28€ per persona con proprio mezzo

BAMBINI da 6 a 11 anni: 14€ per persona

Non accessibile sotto 6 anni



Punto d’incontro: presso



Durata

3 ore



ore 15.00-18.00 con aperitivo pre-cena (aprile, maggio, prima metà di giugno e settembre)

ore 16.00-19.00 con aperitivo pre-cena (seconda metà di giugno, luglio e agosto)



Programma

Semplice e breve camminata nei boschi attorno al Castello di Torrechiara a tema floristico locale. Alberi, arbusti e erbe del territorio utilizzati in cucina in tempi antichi e utilizzabili ancora oggi. Descrizione, peculiarità e caratteristiche degli esemplari che si troveranno sul sentiero, che potranno essere anche molto diverse nel corso dei mesi e del cambio delle stagioni.

Conclusione dell’attività con piccolo aperitivo o merenda.

Ogni partecipante dovrà fornirsi di propria torcia frontale CARICA per le attività ad orari serali.



NB

Le attività indicate come escursionistiche prevedono una dotazione personale minima di equipaggiamento, vestiario e pranzo al sacco ove non espressamente indicato (es. pranzo presso strutture o varianti opzionali, degustazioni e simili).



OBBLIGATORIO



Scarponi impermeabili a caviglia alta con suola scolpita;

zaino;

almeno 1 litro d’acqua a testa;

mantella/giacca antipioggia;

copricapo;

repellente per insetti;

occhiali da sole;

abbigliamento tecnico a strati idoneo per la stagione;

pantaloni lunghi preferibilmente di colore chiaro

CONSIGLIATO



Bastoncini da trekking;

Binocolo;

Macchina fotografica;

Snack e spuntini;

Guanti

Inclusioni

Guida ambientale escursionista per tutta l'esperienza

Merenda o aperitivo con preparazioni culinarie a base di erbe spontanee

Esclusioni

Assicurazione per infortuni individuali in aggiunta alla RCT già inclusa: 5€ per persona

Tutto ciò non menzionato nelle inclusioni