Palazzo Bossi Bocchi e Biblioteca di Busseto: eventi dal 29 settembre all'8 ottobre

Al via le attività di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Fondazione Cariparma, presso la sede di Palazzo Bossi Bocchi, con gli appuntamenti della rassegna èARTE e al Palazzo Monte di Pietà a Busseto, con Gli appuntamenti della Biblioteca. Sabato 30 settembre e domenica primo ottobre Palazzo Bossi Bocchi apre le sue porte ai visitatori della X edizione di I like Parma - evento promosso dal Comune di Parma - con “La citta? di Carta con i giovani ciceroni”: una serie di visite guidate alle immagini che mappe e carte geografiche ci hanno lasciato del nostro territorio, a cura degli studenti del Liceo Scientifico Ulivi e del Liceo Artistico Toschi. Il 3 ottobre ripartono I Martedì dell’Arte con la conferenza Ritratti, racconti di vita nel gran teatro del mondo, a cura di Nicoletta Moretti, seguito il 5 dal primo appuntamento del ciclo I Giovedì del museo, dedicato a La casa del museo: Palazzo Bossi Bocchi, a cura di Rossella Cattani, abbinata alla performance musicale La musica nell’Europa fin de siècle, eseguita dagli allievi del Conservatorio di Parma. Sabato 7 è in programma un laboratorio per i più piccoli del ciclo A misura di bambino: Sempre verdi ricordi, a cura di Rosanna Spadafora, mentre domenica 8 ottobre è atteso il primo appuntamento del ciclo Mezz’ora d’arte con… il mondo di Antonio Ligabue, a cura di Antonella Ramazzotti. Gli appuntamenti del 5 e del 7 ottobre sono inseriti anche nella programmazione della rassegna Verdi Off. Alla Biblioteca di Busseto riprendono venerdì 29 settembre I venerdì della biblioteca, con Precoce amore e stima costante di Verdi per Alessandro Manzoni, un incontro a cura di Corrado Mingardi, in collaborazione con Gli Amici di Verdi. Il 4 ottobre è in programma un appuntamento per i più piccoli, a cura di Anna Soldi, con Storie di casa, dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni. Sempre per I venerdì della biblioteca, il 6 ottobre si terrà una conferenza inserita anche nella programmazione del Verdi Off dal titolo Dall’esercizio alla creazione: il fondo musicale della filarmonica bussetana. A completare la settimana, sarà la visita guidata che si terrà l’8 ottobre, dedicata al grande Maestro Giuseppe Verdi.