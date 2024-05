Panariello e Masini al Festival del Prosciutto di Parma

Dopo il grande successo degli show del 2023, Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco con “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, una nuova sfida fra battute e canzoni, per oltre due ore di spettacolo! E a grande richiesta sabato 7 settembre 2024 saranno a Langhirano pronti a riabbracciare il loro pubblico con un appuntamento imperdibile. Lo spettacolo caratterizzerà la ventisettesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma. Come consuetudine, si terrà sul palcoscenico allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli a Langhirano. Questo evento è promosso dal Comune di Langhirano, con la collaborazione di Caos Organizzazione Spettacoli.

Giorgio Panariello nasce a Firenze ma è versiliese di adozione. Comico, attore, presentatore con il suo talento, la sua carica espressiva, il trasformismo, del quale è maestro, si divide tra teatro, cinema, televisione ma anche libri, pubblicità e radio. Nel 2024 ha vinto la quarta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”.

Marco Masini ha pubblicato nel 1990 “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR). Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it