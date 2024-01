Scrittura di scena, videoarte e performance – masterclass a cura di mardivi

Accademia Proscenio invita alla masterclass di MarDiVi: Scrittura di scena, videoarte e performance









Accademia Proscenio, in collaborazione con MarDiVi, il duo artistico composto da Vincenza Di Vita e Marcello Tacconelli, presenta una masterclass unica nel suo genere, dedicata alla scrittura di scena, alla videoarte e alla performance. La masterclass si terrà a Parma, presso la sede di Accademia Proscenio, in Via Testi, 4, nelle seguenti date:



17 e 18 febbraio 2024: due giorni di lezioni teoriche e pratiche sulla scrittura di scena, con esercitazioni individuali e di gruppo, per creare uno script poetico e originale, ispirato a un tema scelto dai partecipanti. Il primo giorno sarò dedicato all’approfondimento teorico, il secondo giorno sarà dedicato al lavoro pratico sulla creazione di una sceneggiatura per la realizzazione del video da girare nella terza giornata, che coinvolgerà gli allievi anche in qualità di attori.

3 marzo 2024: un giorno di riprese sul set, con la supervisione e la regia di MarDiVi e la collaborazione tecnica di Guido Bandini, per trasformare lo script in un cortometraggio artistico e sperimentale, utilizzando le tecniche e i linguaggi della videoarte e della performance.

La masterclass è rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire la propria creatività e le proprie competenze nella scrittura e nella recitazione per il cinema, in particolare per il cinema d’arte e di ricerca. È aperta ai professionisti della comunicazione, agli artisti, agli scrittori, agli attori e agli appassionati e studiosi di arte e spettacolo. Il numero di partecipanti è limitato a dieci persone, per garantire un’attenzione personalizzata e una qualità elevata del lavoro finale.



La masterclass ha una durata complessiva di 24 ore, suddivise in tre giornate di lavoro intensivo. Il costo della masterclass è di 250 euro, da versare al momento dell’iscrizione. Al termine della masterclass, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e una copia del cortometraggio realizzato, che potrà essere utilizzato come portfolio personale o come materiale di promozione.



Per informazioni e iscrizioni, si può contattare il numero 327.2790791 o scrivere alla mail info@accademiaproscenio.org. Si consiglia di iscriversi entro il 10 febbraio 2024, per assicurarsi un posto nella masterclass.







Vincenza Di Vita



Dottore di ricerca in Performance Studies, Ricercatore e studiosa di teatro, poeta, giornalista, critico teatrale e dramaturg, collabora con fondazioni e compagnie teatrali. Ha diretto ed ideato eventi e riviste; è docente in discipline dello spettacolo dal 2013 in università e istituti di alta formazione in Italia e all’estero. Giurata di premi teatrali internazionali, ha pubblicato diversi contributi nell’ambito degli studi culturali. I suoi studi hanno contribuito in maniera significativa all’approfondimento e all’innovazione della ricerca teatrale contemporanea. All’attivo ha numerosi articoli per riviste italiane e straniere e due monografie: una su Carmelo Bene dal titolo “Un femminile per Bene. Carmelo Bene e le Ma-donne a cui è apparso”, edito da Mimesis Edizioni, e una sul teatro dei pupi intitolata “Il Pupo Cuticchio ovvero la marionetta vivente”, per i tipi di Editoria e Spettacolo.







Marcello Tacconelli



Videomaker, regista, speaker e doppiatore, è responsabile di struttura e direttore delle produzioni audio- video, del doppiaggio e dei corsi di formazione di Compagnia del Cinema S.R.L di Milano. I suoi interessi spaziano dalla filosofia, alla poesia, al cinema, al teatro, alla musica, alla letteratura. Appassionato conoscitore dell’opera di Carmelo Bene, è regista e sceneggiatore del lungometraggio in corso di realizzazione “Digiuno a due voci. Carmelo Bene o l’attore del verso”, con la direzione della fotografia a cura di Mario Masini.