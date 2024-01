'The short experience': masterclass di recitazione cinematografica a cura di Nunzio Caponio

Accademia Proscenio presenta: THE SHORT EXPERIENCE, una masterclass di recitazione cinematografica curata da Nunzio Caponio, regista, attore, sceneggiatore e docente presso Accademia Proscenio.



The Short Experience propone un percorso immersivo di 3 giorni, dall’8 al 10 marzo 2024, in cui i partecipanti saranno coinvolti attorialmente nella realizzazione di un cortometraggio sperimentale girato nella zona di Parma, appositamente scritto da Nunzio Caponio. L’obiettivo è sperimentare le tempistiche e le tecniche specifiche della recitazione cinematografica, offrendo ai partecipanti un’esperienza pratica e coinvolgente.



La masterclass è aperta a coloro che abbiano esperienze attoriali o dimostrino la volontà di impegnarsi seriamente. Per candidarsi, è necessario inviare un video di massimo 2 minuti con una presentazione personale e la recitazione di un breve monologo cinematografico entro il 20 febbraio 2024, all’indirizzo email info@accademiaproscenio.org. I partecipanti selezionati riceveranno conferma via email entro il 25 febbraio 2024.



La masterclass prevede un impegno di 8 ore al giorno, flessibile e adattato alle esigenze legate alle riprese cinematografiche. Il costo è di 250 euro, da versare all’iscrizione. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e una copia del cortometraggio realizzato.



Il numero massimo di partecipanti è limitato a sole 8 persone, garantendo così un’attenzione personalizzata da parte di Nunzio Caponio durante l’intero processo di realizzazione.







Gallery



Nunzio Caponio, attore e drammaturgo nato a Vasto (CH), esordisce come fotografo di viaggio con i suoi reportage che appaiono in numerose riviste internazionali. Dopo una permanenza di sette anni a Hong Kong per studiare arti marziali, Tai Chi e Chi Kung si trasferisce a New York per studiare recitazione, regia e scrittura teatrale presso la Lee Strasberg Theatre & Film Institute di New York. Conseguentemente al percorso completo di due anni per apprendere il Metodo Strasberg Nunzio studia e approfondisce le Tecniche di Meisner e Michael Chekhov presso insegnanti accreditati. A New York è co-fondatore della Sanctuary Theatre Company, una palestra creativa che vede come soci attori, registi e drammaturghi professionisti. Al Sanctuary mette in scena le sue prime drammaturgie e sviluppa il NOACTING, un metodo avanzato di recitazione che unisce le più efficaci tecniche di recitazione e che mira in particolar modo allo sblocco emotivo ed energetico dell’attore. L’esperienza con il Noacting porta alla luce il PRIME ACTING – L’arte Di Recitare Se Stessi – una metodologia che si focalizza non più sulla recitazione, ma esclusivamente sull’espressione del Sé attraverso lo sradicamento di inconsapevoli e spesso nocive identificazioni dell’individuo. Un processo liberatorio del nucleo più profondo dell’essere, dove scorre l’energia vitale del proprio genio creativo. Oltre all’insegnamento, Nunzio lavora attivamente come drammaturgo e regista per prestigiose compagnie teatrali che operano sul campo nazionale sia Italiano che Olandese. I suoi ultimi lavori di drammaturgia includono Donchisci@tte per Arca Azzurra che ha visto in scena Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti con la regia di Davide Iodice, Sacra Famiglia per il Sardegna Teatro, Prospero e Miranda per Frascati Production (Netherlands), Lo Lie Taa per Het Zuidelijk Toneel (Netherlands). Vive tra Amsterdam e l’Italia.