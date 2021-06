parma bagarre deballage giugno 2021, prima edizione

Parma farà nuovamente rima con collezionismo nel prossimo mese di giugno: si terrà infatti la prima edizione del grande mercato nazionale dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo presso il Quartiere Fieristico di Fiere di Parma. Alla luce di questo periodo difficile, consapevoli di quanto un evento possa essere importante per muovere il mercato, Fiere di Parma mette a disposizione di tutti coloro che vorranno aderire una nuova opportunità di settore il 18, 19 e 20 giugno 2021. Sarà possibile venire a visitare l’evento:

Operatori del settore: Venerdì 18 ore 08.00/19.00 – Pubblico: dalle 11.00 alle 19.00

Pubblico: Sabato 19 dalle 10.00 alle 19.00 e Domenica 20 dalle 10.00 alle 16.00

Un grande mercato antiquario che unirà espositori noti ad operatori da tutta Europa, un’offerta varia e sempre in linea con le necessità da un lato e le tendenze dall’altro del mercato: la pandemia ha stretto e consolidato ulteriormente le relazioni internazionali, creando nuove modalità di interazione che tuttavia non possono sostituirsi all’importanza dell’incontro diretto, della valutazione del pezzo, del confronto diretto con il mercato, con l’oggetto e con chi lo commercia.

In quest’ottica vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione sul sito fiereparma.it e sulle pagine social relative: vi aspettiamo a Bagarre, con tutta la curiosità di scoprire il nuovo grande evento di Fiere di Parma.



Per informazioni: antiques@fiereparma.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...