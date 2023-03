Parma, ci sarà la sesta edizione dello Street Food

Siete pronti a rivivere la magia del Parma Street Food Festival? Sta per tornare la kermesse e quest'anno le novità saranno tantissime. Giunto alla sua sesta edizione e diventato ormai un vero e proprio festival pop, è un appuntamento immancabile per migliaia di parmigiani, turisti e visitatori. L’iniziativa, organizzata da Confesercenti Parma con il patrocinio e la coorganizzazione del comune di Parma e il supporto di Up!Comunicazione, vedrà inoltre la partecipazione di numerose imprese del territorio che si cimenteranno in proposte gastronomiche per tutti i gusti anche attraverso la partecipazione dell’Associazione Street Food Quality Parma.

Da giovedì 1 fino a domenica 4 giugno il miglior cibo proveniente da tutte le regioni italiane oltre alle migliori cucine internazionali (cucina brasiliana, argentina, spagnola, messicana, americana). Numerose saranno le proposte riferite alla cucina tradizionale parmigiana e gli eccellenti prodotti del nostro territorio. Vi saranno numerosi truck novità, un ricco programma di eventi, spettacoli, concerti e dj-set completamente gratuti. Un’occasione imperdibile per assaporare un mix di tradizione e innovazione, ma anche di cucina popolare e sperimentale, mentre si ascolta buona musica.