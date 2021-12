parma città d'arte: simboli, luoghi, personaggi - mostra d'arte

La Galleria Sant’Andrea, in via Cavestro, 6, è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni tranne il lunedì; alla domenica solo al pomeriggio. Nelle festività saranno chiuse le giornate del 31 dicembre, Capodanno, domenica 2 gennaio, Epifania. La mostra si protrarrà fino al 13 gennaio.

Quando Dal 28/12/2021 al 13/01/2022 La Galleria Sant’Andrea, in via Cavestro, 6, è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni tranne il lunedì; alla domenica solo al pomeriggio. Nelle festività saranno chiuse le giornate del 31 dicembre, Capodanno, domenica 2 gennaio, Epifania. La mostra si protrarrà fino al 13 gennaio.

La Galleria d'arte Sant'Andrea quest'anno ripropone la tradizionale mostra di Natale dei soci.

L'argomento del lavoro collettivo è: "Parma città d'arte:simboli, luoghi, personaggi"ed è realizzata con la collaborazione dei Maestri Liutai, che hanno posto in esposizione i loro preziosi strumenti. La partecipazione è molto nutrita: sono quarantuno gli artisti che con le loro voci policrome realizzano il proprio sentire ed esprimono il loro amore per la città di Parma.

La tecnica si piega, infatti, di fronte all'emozione che predomina e si trasmette a chi osserva e si pone in ascolto.

Dall'acquerello, alla scultura, all'acrilico, all'icona, all'olio, alla fotografia, all'utilizzo di forme e materiali compositi: lo studio dei maestri-artefici è riuscito a dare il meglio di se'.



