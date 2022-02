Parma Città della Musica: a maggio i Kraftwerk, a luglio Sting e Bocelli

Si svolgerà a luglio nel Parco Ducale la terza edizione del festival 'Parma Cittàdella Musica' con protagonisti della musica italiana e internazionale. Il 9 luglio è atteso il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari; il live della band sarà preceduto il 7 luglio dal concerto di Andrea Bocelli, mentre il 19 luglio sarà il turno di Sting: la star della musica internazionale si esibirà per la prima volta a Parma, dove porterà sul palco del Parco Ducale il suo 'My Songs Tour 2022'. Ad aprire il festival 'Parma Cittàdella Musica' saranno i Kraftwerk, che il 5 maggio saranno i protagonisti della speciale anteprima al Teatro Regio: i pionieri della musica elettronica si esibiranno con il loro show multimediale che fonde musica e arte performativa, per una tappa speciale del tour 'Kraftwerk 3-D'. I biglietti per il concerto dei Kraftwerk, di Andrea Bocelli e di Sting sono già disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Per maggiori informazioni: 0521.993628 – info@parmacittadellamusica.it. I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date.

Il Festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma.