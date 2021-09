"Parma Città Sicura. Pianificare la Sicurezza Urbana."



I Comitati PARMA IN CENTRO e CITTADELLA PER PARMA, organizzano il dibattito\confronto dal titolo

"PIANIFICARE LA SICUREZZA URBANA"

che si terrà

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE p.v., alle ore 20,45

Per sicurezza urbana, ai sensi del dl 14/2017, si intende “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, la cui tutela spetta prioritariamente alle amministrazioni locali, anche con interventi integrati con le altre istituzioni locali e nazionali.

La richiesta di sicurezza non è, quindi, indirizzata semplicemente alla repressione e prevenzione dei fenomeni criminosi, ma costituisce primariamente domanda di miglioramento della qualità di vita urbana, attraverso la rimozione del degrado, la predisposizione di spazi verdi e ricreativi, l’arredo degli spazi pubblici, la cura dei trasporti, il sostegno ed il rilancio degli esercizi commerciali, l’incentivazione di iniziative anche di stampo culturale volte a favorire l’integrazione fra le diverse realtà culturali presenti nei quartieri.

I comitati organizzatori, quindi, presentando una propria visione di come affrontare la questione, intendono stimolare un confronto cittadino che porti alla realizzazione di linee guida efficienti ed efficaci per la pianificazione della sicurezza urbana a Parma.

Dopo interventi dal territorio che testimonieranno l’attuale situazioni in alcune aree più critiche della città, il tema verrà affrontato in un dibattito che vedrà l’intervento di Cristiano Casa, attuale assessore alla sicurezza del Comune di Parma e Giampaolo Lavagetto, ex assessore ai servizi educativi del Comune di Parma.

L’evento si terrà nel rispetto delle attuali normative di prevenzione al contagio da SARS CoV2, presso “CUBO”, via Spezia n.90, Parma, con ingresso aperto a stampa e cittadinanza.

Con preghiera di diffusione e partecipazione



I direttivi del Comitato Parma in Centro e del Comitato Cittadella per Parma.

