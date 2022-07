Parma Cittàdellamusica: Andrea Bocelli il 7 luglio al Parco Ducale

Prezzo non disponibile

Al via il 7 luglio, nella storia cornice del Parco Ducale di Parma, la terza e attesa edizione di Parma Cittàdellamusica. Ad aprire il festival sarà il Maestro Andrea Bocelli, artista da oltre 90 milioni di copie vendute nel mondo ed eletto ovunque testimonianza della più alta tradizione vocale italiana, che porterà in uno dei luoghi maggiormente rappresentativi della città emiliana il suo tour in un unico speciale appuntamento.

Prima di lui, si esibiranno sul palco tre talenti selezionali dalla ABF, Andrea Bocelli Foundation: Clara Barbier, Massimo Urban e Monica Zhang.

I biglietti per il concerto di apertura del festival sono ancora disponibili sui circuiti e punti vendita abituali TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com.

Grazie a un’iniziativa promossa da Fondazione Andrea Bocelli, Comune di Parma - Assessorato alla Cultura, Provveditorato agli Studi di Parma e Festival Parma Cittàdella Musica, tutti gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Parma potranno assistere gratuitamente al concerto. Gli eventuali accompagnatori, invece, potranno acquistare un biglietto a prezzo ridotto (20 euro).

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail con indicazione della scuola, della classe e il proprio nominativo (ed eventualmente il nominativo dell'accompagnatore) a info@puzzlepuzzle.it e elisabetta.zanichelli1@posta.istruzione.it.

A PARMA CITTÀDELLA MUSICA arriva anche ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, che l’8 luglio al Parco Ducale presenterà al pubblico i brani del suo ultimo lavoro discografico “DISCOVER” e i suoi più grandi successi.

Seguiranno il 9 luglio i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, band che continua a collezionare dischi d’oro, di platino, doppio e triplo platino, per la prima tappa outdoor del loro “Dove Eravamo Rimasti Tour”.

FABRI FIBRA è attesissimo il 12 luglio, appuntamento in cui porterà il suo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, mentre il 14 luglio ci sarà IRAMA, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, per una tappa del suo tour estivo.

Il 19 luglio, invece, sarà la volta di STING, una delle più grandi star della musica internazionale. L’artista britannico, per la sua unica data italiana di questa estate, si esibirà per la prima volta sul palco del Parco Ducale il suo “My songs tour 2022” (recupero del 23 luglio 2020 e del 20 luglio 2021).

I biglietti sono già disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com. Per maggiori informazioni: 0521.993628 – info@parmacittadellamusica.it. I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date.

Il Festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma.