Parma Estate: gli eventi da non perdere la prossima settimana

L'estate di Parma è davvero ricca di proposte promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e in rete con le realtà culturali del territorio: si suona tanta musica, c'è teatro per tutti, e in tanti luoghi il cinema si vede sotto le stelle. Parte con note sotto le stelle alla Casa della Musica la nuova settimana di spettacoli. Un pizzico di luna, la rassegna che offre musica di camera al Cortile d’onore della Casa della Musica grazie alla collaborazione tra Assessorato alla Cultura e Società dei Concerti proporrà il secondo concerto della stagione con Nubes de Buenos Aires tutta la malinconia del tango del '900 con Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Giampaolo Bandini alla chitarra. Martedì le risate in parmigiano della rassegna itinerante di teatro in dialetto (che ha la direzione di Claudio Cavazzini) arrivano in quartiere San Leonardo in Piazza Rastelli (ingresso libero inizio spettacoli dalle 20). La serata sarà aperta da Aldo Pesce accompagnato da William Tedeschi con la presentazione dell'opera di Dante Rampini: niente meno che la traduzione della Divina Commedia nel vernacolo parmigiano. Nella serata di martedì teatro in famiglia anche al Teatro del Cerchio nella nuova sede di Via Belli: protagonista un Principe Piccolo Piccolo.

Martedì 16 segna anche la serata inaugurale del programma di SUMMERTIMES che vede grandi protagonisti sul palco del Parco Ducale. Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia e rinomato scrittore, inaugurerà il programma con il suo ragionare intorno a I volti del desiderio (biglietti circuito Ticketone). Il desiderio è un tema fondamentale nella psicoanalisi. In questo incontro speciale, Massimo Recalcati, ne indagherà la domanda d’amore, come esigenza di riconoscimento, come manifestazione di inquietudine, come forza che accende ed espande la vita. Mercoledì 17 il Teatro del Cerchio alle ore 21.00 metterà in scena un Cappuccetto rosso Kamishibai e i Giardini della Paura avranno come ospite d'eccezione il regista Brando De Sica che presenterà il suo horror Mimì il principe delle tenebre.

Giovedì ci sarà il primo appuntamento pubblico con Correggio500. Il progetto ed il percorso che si inaugureranno a fine estate sarà svelato alla città giovedì 18 luglio dalle ore 21 al Monastero di San Giovanni in una serata di musica (quella dell'organo monumentale della Chiesa di San Giovanni grazie a Simone Campanini organista della Cattedrale), immagini di un Correggio mai visto e di brindisi beneauguranti con la malvasia prodotta dal Monastero di San Giovanni e i prodotti della Badia di Santa Maria della Neve di Torrechiara (ingresso libero).

Giovedì sera è anche il momento di Cinemino e delle sue immortali commedie all'italiana che farà tappa al Parco delle Magnolie in via Leporati. Dalle 21 nello schermo sotto le stelle formato quartiere un Vanzina del 1983: Il ras del quartiere, mentre Sonnellina incanterà i più piccoli al Teatro del Cerchio. Venerdì e sabato si prosegue con due appuntamenti di grande musica al parco Ducale. Summertimes ospiterà Antonello Venditti il 19 per il concerto che segna il 40ennale dell’album “Cuore” e del progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024" e, la sera dopo - sabato 20 luglio - Emma farà rimanere i fan in Apnea (titolo del brano di Sanremo) proponendo un concerto frutto dell'esperienza Souvenir in da club.

Ma venerdì 19 ci sarà musica anche nel Cortile d’onore della Casa della Musica dove, alle 21.00, Innovatorio Festival proporrà OLTREOCEANO con Zachary Brandon, Simone Cervi e I Talenti di Innovatorio. Spazio alle storie al femminile la stessa sera alla BIblioteca Malerba ( via Mafalda di Savoia 15/A) dove dalle 21.00 Simone Petrali insieme alla giornalista Giovanna Pavesi racconterà LE RIBELLI: otto scienziate che hanno cambiato il mondo. Anche un Orco Gentile venerdì sera aspetterà grandi e piccini dalle 21 al Teatro del Cerchio. Sabato 20 luglio la 12^ edizione del BORGO SOUND FESTIVAL animerà in musica Piazza Giovanni Paolo II, con una dedica speciale a Simone Bertacca: in concorso ed in concerto talentuose band emergenti.