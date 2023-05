Parma Street Food Festival: al Parco Ducale dall'1 al 4 giugno

Il “Parma Street Food Festival”, l’evento organizzato da Confesercenti Parma, in collaborazione con Up Comunicazione, con il patrocinio del Comune di Parma si terrà anche quest'anno al Parco Ducale di Parma. Il Festival prenderà il via giovedì 1° giugno per concludersi domenica 4 giugno: quattro giornate all’insegna del buon cibo con i migliori Food Truck d’Italia, e del divertimento con laboratori, concerti e dj set. Presente anche un’area market e una dedicata ai bambini con giochi gonfiabili, attività e animazione a loro dedicati.

Il programma

Giovedì 1

11:00 Aprono le Cucine

11:00 Apre l'Area Market Vanitas

11:30 Apre il Corner del Birrificio Farnese con il meglio dei birrifici artigianali

11:30 Apre il Bar Down Under

11:30 Apre l'area gonfiabili

17:00 Scacchiera umana

17:00 "Spiazza la piazza" animazioni circensi by Circolarmente

17:00 Rumba Pesa - "Live in Tandem"

18:00 LIVE: Attacchi di Swing

19:00 Aperitivo e Dj Set by Cosmica Events

21:30-24:00 Dj Set by Giovedrink

Venerdì 2

11:00 Aprono le Cucine

11:00 Apre l'Area Market Vanitas

11:30 Apre il Corner del Birrificio Farnese con il meglio dei birrifici artigianali

11:30 Apre il Bar Down Under

11:30 Apre l'area gonfiabili

16:30 Animazione con Parmakids e Libri Su Ruote

17:00 Scacchiera umana

17:30 "Bicirco" - spettacolo itinerante

17:30 spettacolo con le Bolle di sapone giganti

17:30 Rumba Pesa - "Live in Tandem"

18:00 Aperitivo e Dj Set by Cosmica Events

21:30-24:00 BACK TO THE FUTURE - Dj Set by Ape e Marco Pipitone

Sabato 3

11:00 Aprono le Cucine

11:00 Apre l'Area Market Vanitas

11:30 Apre il Corner del Birrificio Farnese con il meglio dei birrifici artigianali

11:30 Apre il Bar Down Under

11:30 Apre l'area gonfiabili

16:30 Animazione con Parmakids e Libri Su Ruote

16:30 "Bicirco" - spettacolo itinerante

16:30 Rumba Pesa - "Live in Tandem"

16:30 spettacolo con le Bolle di sapone giganti

17:00 Scacchiera umana

18:00 Rumba Pesa - Bis!

18:00 “Con il naso all’insù” - parata di 6 trampolieri

18:00 Aperitivo e Dj Set by Cosmica Events

21:30-24:00 JUMBO STORY

Domenica 4

11:00 Aprono le Cucine

11:00 Apre l'Area Market Vanitas

11:30 Apre il Corner del Birrificio Farnese con il meglio dei birrifici artigianali

11:30 Apre il Bar Down Under

11:30 Apre l'area gonfiabili

16:30 Animazione con Parmakids e Libri Su Ruote

16:30 "Bicirco" - spettacolo itinerante

16:30 Rumba Pesa - "Live in Tandem"

17:00 Scacchiera umana

18:00 LIVE: Tyme

18:00 “Raduno di monocicli”

18:00 - Aperitivo e Dj Set by Cosmica Events

19:00 LIVE: Andrea Grassi

19:00 Esibizione di danza con Roue Cyr - acrobatica

21:00-22:30 LIVE: FIGLI DEI FUORI