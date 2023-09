'Parma Interaction": torna dal 19 al 30 settembre la "Settimana dell'integrazione" targata Cgil Parma

Si svolgerà dal 19 al 30 settembre PARMA INTERACTION, la "Settimana dell'integrazione" con cui, dopo la pausa forzata dovuta al covid, la CGIL Parma riprende a dialogare con le comunità straniere del territorio, per coinvolgerle e creare ponti in una serie di appuntamenti molto diversi tra loro.

Si parte martedì 19 settembre con il torneo di calcetto “InterAction” promosso da CGIL Parma insieme alle comunità migranti della provincia. L'appuntamento è alle ore 19 nel campo di calcio San Marco, in via Casati Confalonieri, 4 a Parma.

Giovedì 21 settembre sarà la volta dell'incontro con la letteratura senza confini di Erminia Dell'Oro, scrittrice a cavallo tra due mondi: l’Eritrea e l’Italia. Nella libreria Fiaccadori, in Str. Duomo, 8/a Parma, alle ore 18.00 la critica letteraria Anna Lattanzi dialogherà con l'autrice di "Asmara Addio" (La Tartaruga, 2020) e "Nel sogno della falena" (La Tartaruga, 2021). Interverranno Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, e Marion Gajda, responsabile Dipartimento Migranti CGIL Parma.

"Costruiamo diritti, legalità e cittadinanza" è il titolo dell'assemblea delle comunità in programma per sabato 23 settembre, alle ore 18, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalorieri, 5/A, dove le comunità migranti di Parma potranno dialogare con Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, Luca Ferrari, direttore Patronato INCA CGIL Parma, e Marion Gajda, responsabile Dipartimento Migranti CGIL Parma. Al termine buffet conviviale.

Infine, sabato 30 settembre, alle ore 19, un momento di spensieratezza e divertimento con la musica e la danza africana di West Africa: al Circolo Giovane Italia, in via Kennedy, 7 (Parma), le percussioni tradizionali africane con musica dal vivo a cura del maestro senegalese Sidya-Ngom.