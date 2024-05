Parma meravigliosa: alla scoperta dei monumenti più celebri

Un walking tour emozionante per incontrare e conoscere da vicino i principali monumenti del centro storico: la Cattedrale, il Battistero, il Palazzo vescovile, la Pilotta, il teatro Regio, la Steccata, S. Giovanni.



Un percorso nel centro cittadino della città ducale pensato sia per chi non conosce Parma sia per chi la vuole conoscere meglio, con l’accompagnamento di una guida esperta e le parole di chi Parma l’ha raccontata nei secoli.



Gli scritti di H. de Balzac, M. Proust, Stendhal, Casanova, C. Dickens, C. Zavattini, G. Guareschi, A. Bevilacqua e molti altri punteggeranno letterariamente il nostro itinerario storico - artistico dedicato ai principali monumenti parmigiani.



Una passeggiata di un’ora e trenta immersi nell’incanto di uno dei centri storici più eleganti d’ Italia dove Romanico, Rinascimento, Barocco e Neoclassico convivono, dando vita ad un labirinto di storie d’arte fascinose e incredibili, immerse in un’atmosfera “compatta, dolce, liscia e color malva”.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/parma-meravigliosa-alla-scoperta-dei-piu-celebri-monumenti-di-parma-2024-05-26-09-30