Parma segreta, curiosa e misteriosa

Parma curiosa è un modo diverso di vedere la città. Scoprire particolari quotidianamente “sotto gli occhi”, ma mai visti, cogliere “spigolature” d’arte quasi sempre inosservate , riscoprire aneddoti che rimandano alla Parma di un tempo, sorprendersi per conoscere cose inaspettate.



Tutto ciò è “Parma curiosa”, una passeggiata da “Flaneur” tra curiosità , arte e storia, per reinventare la città, scoprendo: il Budda a Parma, le tracce di vecchi rifugi antiaereo, le storie all’origine del “Giallo Parma”, la via per schivare i debiti , la più antica macelleria equina d’italia, la casa dell’ultimo boia del ducato, i calci del diavolo; e molte altre curiosità tra la Parma Storica e la Parma Oltretorrente.



Luoghi che visiteremo: la via dove nacque il giallo Parma, la casa del Boia, il Buddha del Battistero, il “monumento parlante”, il ponte romano sottoterra, il rifugio antiaereo, la via per schivare i debiti, l'antico ospedale, la più antica macelleria equina d'Italia e tanti altri segreti e misteri che costellano il centro storico della capitale dei Farnese.