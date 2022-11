Un posto felice nella tua città

Oltre 14 birre artigianali di produzione propria e un menu che va dalla carne alla brace alla pizza, passando per burger e insalate. Senza dimenticare i bambini, con una proposta speciale a 6 euro. Questo è Doppio Malto, il locale inaugurato pochi giorni fa a Parma, al Campus, proprio accanto al cinema The Space, fresco di un importante restauro. Per festeggiare la nuova apertura la seconda birra sarà gratuita per chi sceglierà di pranzare o cenare al locale in settimana (dal lunedì al venerdì), fino al 25 novembre.

Birra, cucina e felicità

Le birre artigianali nate ad Erba, in provincia di Como, sono pronte a rinfrescare i palati degli abitanti della città nel nuovo Doppio Malto, il posto ideale per ritrovarsi con colleghi, amici e parenti, che offre uno spazio di circa 350 metri quadrati, 170 coperti e un dehors. Doppio Malto è un posto felice e in un posto felice non si resta mai a stomaco vuoto: ad accogliere i clienti, infatti, oltre alle birre, anche un menu rinnovato e ricco di novità gustose. Oltre ai grandi classici, come le pizze e la carne alla brace, debuttano infatti nuovi piatti a base di pesce, come le vongole alla birra e il polpo al forno. Tanti, inoltre, gli omaggi alle regioni d’Italia, che stavolta toccano il tacco del Belpaese, la Puglia. Debuttano le gustose friselle e le leggendarie bombette: un viaggio da leccarsi i baffi tra le tradizioni culinarie del Tavoliere. E poi? Spazio alle novità vegetariane con l’ingresso del burger pesto trapanese e ricotta salata. Tra i dolci un grande e popolarissimo classico: il birramisù con biscotti Savoiardi inzuppati nella birra Black Stout.

Dopo i pasti prescriviamo il bis!

Sono oltre 14 le birre artigianali presenti a menu e per festeggiare l’apertura Doppio Malto ha pensato una promozione per consentire agli abitanti di Parma di provarle tutte prima di eleggere le proprie preferite! Ogni giorno della settimana, infatti, dal lunedì al venerdì la seconda birra sarà gratuita per tutti i clienti che pranzeranno o ceneranno al locale. La promozione resterà valida fino al 25 novembre.