Parma si prepara al Capodanno: tutti gli eventi da non perdere

Domenica 31

Chapiteau del Parco della Cittadella, ore 21.30. Tutti Matti Sotto Zero

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE ideazione e interpretazione Kati Pikkarainen, Victor Cathala produzione Cirque Aïtal. Dai 6 anni. A cura di Grand Circus Hotel e Teatro Necessario. Informazioni e biglietteria: www.grandcircushotel.it e www.teatronecessario.it

Teatro Regio, ore 21

AL CAVALLINO BIANCO. Operetta in tre atti di Ralph Benatzky. Allestimento della Compagnia Corrado Abbati. Con il Balletto di Parma, coreografie di Francesco Frola. Orchestra Filarmonici Arti & Suoni, Maestro concertatore e direttore Alberto Orlandi Regia Corrado Abbati. Biglietti presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su teatroregioparma.it

Piazza Garibaldi, dalle ore 22.30 CONCERTO DI CAPODANNO

A cura del Comune di Parma, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Lunedì 1

Auditorium Paganini, ore 11.30

CONCERTO DI CAPODANNO: Enrico Onofri direttore, Sarah Gilford soprano, Valentina Stadler mezzosoprano, Julian Hubbard tenore, Ugo Guagliardo basso, Coro del Teatro Regio di Parma, Martino Faggiani maestro del coro Filarmonica Arturo Toscanini. Programma: Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 "Corale" In occasione del bicentenario della prima esecuzione (7 maggio 1824). A cura di La Toscanini

Biglietti su www.biglietterialatoscanini.it o in biglietteria La Toscanini. Info: 0521391339, biglietteria@latoscanini.it

Teatro Regio, ore 18

CONCERTO DI CAPODANNO DEI FILARMONICI DI BUSSETO

Tradizionale, unico e straordinario Concerto di Capodanno con i Filarmonici di Busseto e con la partecipazione di Marco Pierobon. Musiche di Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Johann Strauss, George Gershwin, Astor Piazzolla, Maurice Ravel e Sergej Prokof' ev. A cura di Società dei Concerti di Parma. Info e biglietti: Tel 0521 203999 - biglietteria@teatroregioparma.it - www.societaconcertiparma.com

Chapiteau del Parco della Cittadella, ore 18

