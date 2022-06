Parma Street Food Festival: questa sera il "Silent Party", domani Dj Set by Jumbo Story

Continuano ad affollare il Parco Ducale i visitatori del Parma Street Food Festival, che gustano il buon cibo preparato dai migliori food truck d’Italia, sia a pranzo (le griglie e i fornelli sono già accesi dalla tarda mattinata), che per un gustoso spuntino pomeridiano o per una cena conviviale tra amici. Il tutto in un contesto che, specialmente con il calare della sera, assume un fascino inimitabile. E la scelta è veramente ampia, con la cucina tipica di tutte le regioni d’Italia o le migliori pietanze internazionali (cucina brasiliana, argentina, spagnola, messicana, americana), senza dimenticare le proposte di cucina tradizionale parmigiana, con gli eccellenti prodotti del nostro territorio.

Già dal mattino le famiglie possono approfittare dell’area dedicata ai più piccoli, con i gonfiabili e i “grilli” del Parco Ducale; per poi vivere al pomeriggio l’esperienza dei “giochi di una volta” e il truccabimbi.

Questa sera appuntamento da non perdere con il Silent Party: tre differenti generi musicali proposti dai Dj del Down Under. Ogni partecipante potrà scegliere la musica che preferisce dalla cuffia in dotazione (i dispositivi saranno consegnati disinfettati). I biglietti saranno acquistabili dalle 19 in zona palco, ma è vivamente consigliata la prevendita al seguente link:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/silent-party-parma

Precederà la serata l'aperitivo e Dj Set by Dj Chef Bruno dalle 18 e dal Meet & Greet con Bruno e Mime del più famoso programma di cucina italiano alle 18,30.

Attivo per tutto il giorno (dalle 11,30) il corner del birrificio Farnese con decine di proposte riferite ai migliori birrifici artigianali nazionali ed internazionali.

Domani, sabato 4 giugno, serata di grande musica con il DJ Set by JUMBO STORY



Di seguito il programma di domani, sabato 4 giugno

11:00 Aprono le Cucine su ruote!

11:00 Apre l'Area Market Vanitas con artigianato e hand made

11:30 Apre il Corner del Birrificio Farnese con il meglio dei birrifici artigianali

11:30 Apre il Cocktail Bar del Down Under

11:30 Apre l'area gonfiabili per i più piccoli

16:00 Apre il TruccaBimbi e l'area con "i giochi di una volta"

17:00 Buskers e Street Art

21:30 - 24:00 Dj Set by JUMBO STORY