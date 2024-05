Parma Street Food Festival 2024

Il cuore del Parco Ducale si riapre a uno degli eventi più attesi dell’anno: dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 11.00 di mattina fino alla mezzanotte, riparte il Parma Street Food Festival e tornano i sapori, l’intrattenimento, la musica e quella atmosfera di festa che solo il Parma Street Food Festival riesce a creare. L’edizione 2024, organizzata da Confesercenti Parma, con il patrocinio e il contributo del Comune di Parma e il supporto di Up!Comunicazione, è stata presentata in conferenza stampa questa mattina al Parco Ducale, alla presenza di Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana con delega alle Attività economiche e al Commercio, Luca Vedrini Torricelli, Delegato al Commercio per il Comune di Parma, Francesca Chittolini, Presidente di Confesercenti Parma, Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma, Paola Anghinetti di Gusto Parma, come rappresentante dell’Associazione Street Food Quality Parma e Mirko Leraghi di Up Comunicazione.

Quattro giorni di eventi all’aria aperta, cibo di strada, giochi, intrattenimenti musicali, artisti di strada, area bimbi, market di artigianato e tanto altro, il tutto a ingresso gratuito. Oltre trenta spettacolari camioncini di cucina itinerante, di cui una nutrita partecipazione di food truck appartenenti all’Associazione Street Food Quality Parma, proporranno il miglior street food in circolazione da tutta Italia e non solo, spaziando dalla tradizione parmigiana a specialità di paesi esteri. Dopo aver assaggiato e gustato le prelibatezze dei Food Truck, ci si potrà concedere un drink al bar centrale del Festival, dove scegliere, a seconda dei desideri, tra le migliori birre artigianali proposte dal Birrificio Farnese o i cocktail preparati dai ragazzi del DownUnder Parma.

E Parma Street Food Festival non è solo cibo! Per i più piccoli sarà allestita un’area gonfiabili e gli amici di Parmakids.it, con Libri con le ruote, intratterranno i bimbi tra letture animate di libri divertentissimi e storie pazzesche!

Inoltre, l’Associazione Circolarmente sarà presente per i 4 giorni di manifestazione e proporrà un ampio programma di spettacoli, parate di trampolieri, monociclisti, giochi in legno e bolle di sapone giganti capaci di soddisfare ogni desiderio e ogni aspettativa. Lungo il viale principale del Parco Ducale troverà spazio anche una grande area Market, organizzata da Vanitas Market, con una ricca offerta di prodotti artigianali di vario tipo.



Verso sera, poi, sarà il momento accendere i riflettori su aperitivi, DJ Set e musica dal vivo, con proposte sempre diverse ogni sera; intrattenimento che spazierà dal jazz della tradizione americana, proposto giovedì sera, alla musica da discoteca anni ’90 e 2000 che sabato sera inviterà tutti a ballare. Grande novità di quest’anno sarà la presenza di un secondo palco, un Sound Truck allestito a palcoscenico, davanti al Da MAT Chiosco del Parco Ducale. L’evento, di cui Radio Duchessa sarà media partner, con una postazione in presenza, è reso possibile anche grazie al supporto tecnico di COMeSER Srl e alla partnership e sponsorizzazione di Ikea, Stella Artois, Iveco Ara 1965, LavoroPiù e MineralBirra.