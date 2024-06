Parma, teatro di eventi: un week end denso di appuntamenti

Per questo fine settimana, Parma si trasforma ancora una volta in un contenitore di eventi a cielo aperto. E questa volta, complice anche il cielo poco nuvoloso e le temperature confermate nella media stagionale, la città si preannuncia già con un aspetto diverso. Dai concerti alle mostre, passando per i vari festival, eventi gastronomici e passeggiate. Fa tappa a Parma il primo Festival della Serie A, organizzato dalla Lega Calcio con il patrocinio del Comune di Parma. Sarà possibile incontrare tanti volti noti del mondo del pallone. Ex allenatori e giocatori, opinionisti, giornalisti: il Festival si aprirà con la presenza del presidente del Parma Kyle Krause e di mister Fabio Pecchia. Ma non saranno gli unici.

Da una kermesse d'elité a un'altra: al via anche il Festival della Lentezza, con tanti protagonisti a intrattenere la platea. Dal 7 al 9 giugno, ospiti come Umberto Galimberti, Paolo Fresu, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Vera Gheno, Francesca Mannocchi e tanti altri. 60 eventi per tre giorni di festa.

La mostra Mare Nostrum, gli aperitivi sulle colline parmensi, la manifestazione Giugno di Note, in piazzale San Francesco.

