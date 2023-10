Parole di uguaglianza sociale: il festival dal 20 al 22 ottobre

WLF | WEEKENDLETTERARI FEST 2023 (PAROLE DI UGUAGLIANZA SOCIALE)

Torna a Parma, per la terza edizione locale, con contributo e patrocinio del Comune di Parma, la manifestazione letteraria organizzata da Gaiaitaliapuntocom Edizioni e Studio Bertani, per la direzione artistica di Isabella Grassi e Ennio Trinelli, WLF 2023 – WEEKENDLETTERARI FEST che avrà come tema “Parole di Uguaglianza Sociale”.

Una tre giorni per articolare parole di uguaglianza sociale attraverso racconti, libri, spettacoli, incontri e umanità dentro un contenitore letterario che parte dalla parola e alla parola ritorna, essendo tutto parola, dalle leggi agli esseri umani troppo spesso ignoranti della parola come azione compiuta. Una tre giorni che corra dal venerdì alla domenica sera in una versione ibrida dal vivo e online che sposi le due modalità anche all’interno di incontri in presenza. L’interessante programma propone incontri letterari, conferenze, lectio magistralis, giochi di ruolo, un laboratorio per bambini, una mostra di fotografia, una di disegni e una di pittura, con la visione di cortometraggi via smartphone.

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 sarà presente la Libreria Piccoli Labirinti.



Ecco il programma:

Venerdì 20 Ottobre 2023

STUDIO BERTANI (Strada al Ponte Caprazucca 7, Parma)

Apertura mostre ore 16:00

“HANAN PACHA”, mostra di pittura di Alexander Ozerski

Ex allievo di Mauro Marchini qui il pittore volge lo sguardo all’arte antica e di altre culture.

Alexander rivisita l’iconografia inca esaltando e mixando alcuni dei suoi tratti più significativi con la più effimera e mortale figura umana.

“MARIA LUIGIA, frammenti di memoria”, mostra fotografica collettiva del gruppo Color’s Light.

La mostra, di cui ne verranno esposte solo alcune opere è promossa dal gruppo colornese Color’s Light in collaborazione con il Museo Glauco Lombardi.

Nei molti suoi scritti Maria Luigia raccontava: “Il mio unico desiderio è di poter trascorrere qui la mia esistenza nella più grande tranquillità…ho il modo di poter rendere quattrocentomila anime felici, di proteggere le scienze e le arti, non sono ambiziosa, e ho la speranza di trascorrere qui un gran numero di anni, che si rassomiglieranno tutti, ma che tutti saranno dolci e tranquilli.” Una duchessa che trasmise ai suoi cittadini parole di uguaglianza sociale.

“RUBRO”, mostra di disegni di Marianna Salerno

Il colore rosso, pregno di significati, domina la mostra “Rubro”. In questa esposizione, Marianna Salerno, grazie agli acquerelli, alla grafite, e a un tocco delicato, squarcia la realtà portando lo spettatore a riflettere sul “qui e ora”. La pittrice e illustratrice dà voce a chi non l’ha avuta. E le parole echeggiano coprendo vuoto.

Letture Poetiche con Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, e con le poesie di Giorgio Montanari

Inaugurazione e presentazioni mostre ore 18:00 con la presenza degli autori.

ore 18.30 Flaminia P. Mancinelli “Amore infinito” streaming live

sui canali

Facebook @gaiaitaliacomnotizie @weekendletterari

Youtube @lavascadeipescitv

Sabato 21 Ottobre 2023

STUDIO BERTANI (Strada al Ponte Caprazucca 7, Parma).

Apertura Mostre ore 10:00 per una libera fruizione delle opere esposte.

Nella Sala Conferenze dalle 14:30 fin verso le 18:30 si terrà un gioco di ruolo con il sistema Pathfinder 1 (gioco di ruolo su d20).

La master Eleonora Bertani condurrà una one shot con la seguente ambientazione: Avventura nel sottosuolo distopico di un mondo fittizio; specchio di una realtà solo più ben mascherata.

Nell’Anticamera dalle 16:00 Giovanni Bertani modererà un confronto con Edoardo Fregoso, Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo tra libri e realtà sociale con letture di Chiara Rubes.

Sarà presente la libreria Piccoli Labirinti con una scelta di libri e con i loro consigli.

ore 18.30 Diego Romeo “Il Viaggio di Jamila” streaming live

sui canali

Facebook @gaiaitaliacomnotizie @weekendletterari

Youtube @lavascadeipescitv



Domenica 22 Ottobre 2023

STUDIO BERTANI (Strada al Ponte Caprazucca 7, Parma)

Mattino 9:45-12:00

Nella Sala Conferenze: Laboratorio per bambini “La forza del coraggio e dell’amicizia” partendo dal libro dell’autrice Marianna Salerno bilingue: Ali per Nuotare-Wings to swim” che mira a valorizzare il tema dell’amicizia, dell’empatia e del coraggio nell’affrontare le sfide della vita, attraverso l’evoluzione dei personaggi, il testo promuove la collaborazione e il rispetto per le persone e la natura.

Per partecipare al laboratorio bilingue di disegno e scrittura creativa “Ali per nuotare – Wings to swim”? si raccomanda la prenotazione, via WhatsApp, al numero 320 9177781.

Inizio laboratorio ore 10:30, età consigliata 4-12 anni, gratuito.

ore 10:00: collegamento dallo STUDIO BERTANI per la presentazione delle mostre al pubblico presente al Palazzo del Governatore, mostre che resteranno fruibili per l’intera giornata.

PALAZZO DEL GOVERNATORE (P.zza Garibaldi 19, Parma)

Apertura evento ore 10:00 con il collegamento dallo Studio Bertani per la presentazione delle mostre.

ore 11:00 collegamento in diretta con Ilaria Di Roberto per parlare di Revenge porn, letture in presenza di brani scelti, a cura di Chiara Rubes tratte dal libro “Tutto ciò che sono” di Ilaria Di Roberto, Europa Edizioni 2021.

Nel pomeriggio: ore 14:30 saluti istituzionali e avvio lavori con il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto e a seguire “Parole di Giustizia Sociale nella Comunicazione”

ore 14:30 Prima tavola rotonda: “Dalla comunicazione alla vita quotidiana”.

Prof. Giorgio Triani (Sociologo e prof universitario): “Parole di Giustizia Sociale nella Comunicazione”

Dott.ssa Antonia Restori (psicologa Ausl e dirittrice IDIPSI): “Identità, Persona, Genere”

Dott. Giampaolo Lavagetto (medico):”Giustizia sociale e diritto alla salute”

ore 15:30 Seconda tavola rotonda: “Sulla discriminazione di genere”

Prof. Edoardo Fregoso, moderatore

Avv. Federica Federici (Nuove Frontiere del Diritto): “Il linguaggio di odio e di genere”

Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo (attivisti LGBT): “L’uso corretto delle parole nel mondo LGBT per ripristinare una giustizia sociale”

ore 16:30 Terza tavola rotonda: “Parole come Azioni di Giustizia”

Mario Moscati, scrittore e digital artist

Luigi Bosi, formatore impegnato nella formazione dei docenti e nell’insegnamento dell’italiano agli immigrati

Nina Harriet Saarinen, finlandese, scienziata sociale, nel 2010 ha introdotto in Italia l’approccio dialogico, strumento fondamentale per sostenere la democrazia

Riccardo Mazzeo, scrittore e saggista, autore (insieme a Zygmunt Bauman) sull’etica e sulle sue implicazioni con la giustizia

conduce Vanni Sgaravatti, coordinatore progetti sociali

ore 17:30 Presentazione libro di Giorgio Montanari “Grand Hotel dei Ricordi”, modera l'incontro la prof.ssa Maria Grazia Rossi

libro incentrato sulle tematiche del mondo del lavoro, della produttività, per una visione delle seconde opportunità.

Sarà presente l’autore anche per il firma copie.

Per l’intera giornata sarà presente al palazzo del Governatore la libreria Piccoli Labirinti con una scelta di libri da loro effettuata.

ore 18.30 Gianfranco Maccaferri “Venti Inconsueti” streaming live

sui canali

Facebook @gaiaitaliacomnotizie @weekendletterari

Youtube @lavascadeipescitv

Il programma, anche per eventuali aggiornamenti futuri è visionabile al seguente link:

https://www.weekendletterarifest.gaiaitalia.com/.../week.../