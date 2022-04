Pasqua a Varano de Melegari: tra Castello e Dallara Academy

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it

Al Castello di Varano De' Melegari (PR), Pasqua in Castello, visita dell'inespugnabile fortezza, con guide in abiti medievali, e approfondimento speciale con prova di tiro con l'arco medievale, domenica 17 aprile, 10:00, 11:00, 14:30, 15:30, 16:30.

La Dallara Academy - Varano De' Melegari (PR) sarà aperta al pubblico con visita guidata alla struttura ad un costo agevolato, lunedì 18 aprile, visite ore 10.00 e 16.30. La visita guidata permetterà ai visitatori di scoprire la storia dell’Ingegner Dallara, le vetture che hanno fatto la sua storia prima e poi, quella della Dallara Automobile. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it