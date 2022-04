Pasqua al Castello

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it

A Rocca Valle di Castrignano (PR), Lunata alla Rocca, escursione serale attraverso il bosco tra natura, favole e leggende, sabato 16 aprile, ritrovo ore 18.00, dopo una degustazione di prodotti tipici. Abbigliamento obbligatorio: scarpe adatte alla camminata con suola scolpita, giacca a vento, luce frontale o torcia, 1 litro d’acqua. Prenotazioni e informazioni: info@castellidelducato.it