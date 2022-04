Pasqua al Labirinto della Masone

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it

Labirinto della Masone di Fontanellato (PR), Pasqua e Pasquetta d'arte: mostra dall’alto. aeropittura futurista, venerdì 15, sabato 16, domenica 17, lunedì 18 aprile 2022 a cura di Massimo Duranti con la collaborazione di Andrea Baffoni. L’esposizione intende offrire una ricognizione sistematica di un movimento che coinvolse alcuni tra i principali artisti italiani della prima metà del Novecento, rimarcandone le specificità anche nei confronti delle altre correnti che si svilupparono a partire dal Futurismo. Paesaggi, aerei, visioni dall’alto a volte dilatate, distorte o addirittura capovolte: l’Aeropittura esalta con sintesi ed essenzialità la velocità, il movimento e la simultaneità del volo come atto fisico e come stato d’animo con le prospettive aeree numerose volte. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.30 alle 19. L’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone.

Informazioni: info@castellidelducato.it

Al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR) Caccia al Tesoro Botanico, domenica 17 e lunedì 18 aprile, attività indicata per bambini dai 6 ai 10 anni per Pasqua e Pasquetta in collaborazione con il network Grandi Giardini Italiani. Si accede a partire dalle h.10.30 e fino alle h.17.30, la struttura chiude alle h.19.00. Il grande labirinto di bambù diventa teatro di un’avventura appassionante, alla scoperta dei segreti che lo rendono così speciale. Con l’aiuto di una mappa dedicata, le famiglie che decideranno di partecipare dovranno esplorare il parco in lungo e in largo per scovare gli angoli più nascosti e risolvere gli enigmi che incontreranno: solo così i “piccoli botanici” potranno vincere la sfida. Attività inclusa nel biglietto di ingresso al Labirinto della Masone. La struttura si riserva la possibilità di chiudere gli ingressi una volta raggiunto il numero massimo di accessi possibili. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo indicare.