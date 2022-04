Pasqua alla Rocca di Sala Baganza

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it.

Sabato 16 aprile Tour guidati al padiglione privato del duca Antonio Farnese alla Sala dell'Apoteosi alla Rocca di Sala Baganza (PR) tra i colori e la storia della sala dell’Apoteosi del Galeotti con apertura straordinaria dello studiolo del Baglione, visita alle cantine farnesiane e alla collezione privata de “Le prime pagine della storia”: frontespizi di giornali locali e nazionali dal 1938 al 1947. Al termine degustazione rilassante con vista sulla Rocca Sanvitale presso la bottega Merusi 1876 con i suoi prodotti artigianali e locali. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it.