Pasqua al Castello di Varano dè Melegari

Visita dell'inespugnabile fortezza, con guide in abiti medievali, e approfondimento speciale con prova di tiro con l'arco medievale



Inizio visite 10:00 , 11:00 , 14:30 , 15:30 , 16:30



Una visita dell'inespugnabile fortezza, condotta da guide in abiti di foggia medievale, alla scoperta degli ambienti più caratteristici e della secolare storia del Castello di Varano ed uno speciale approfondimento storico in cui potrete cimentarvi in una prova di tiro con l'arco medievale.



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com