Pasquetta: caccia all'uovo nel Castello di Varano dè Melegari

Una fantastica avventura per bambini, con tanti giochi da fare insieme, nel fiabesco Castello di Varano



Il Castello di Varano è da tempo la meravigliosa dimora del Marchese Pallavicino, ma, fra le sue mura, celate allo sguardo dei meno attenti, risiedono anche alcune creature fantastiche e misteriose; sarà forse stata una di loro a nascondere le uova che il Marchese aveva pitturato con tanta fatica? Ritrovarle non sarà facile, occorrerà esplorare le aree più antiche e segrete della Fortezza, indizio dopo indizio: un compito arduo, pieno di ostacoli e di sorprese... Sarete tanto audaci da addentrarvi nel labirintico Castello fatato, superando prove, enigmi ed un'insolita “caccia al tesoro”, per aiutare il Marchese?!



Inizio turni alle ore 11:00 , 11:20 , 11:40 , 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00, 16:20, 16:40 , 17:00 , 17:20 , 17:40



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com