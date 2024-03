Passeggiata a 6 zampe da Piazza Garibaldi al Parco Ducale

Passeggiata a 6 zampe: un tuffo nella storia e nella natura!

Amici a quattro zampe, a raccolta!

Vi invitiamo a una passeggiata speciale per scoprire le bellezze di Parma in compagnia dei vostri amici pelosetti.

Programma:

Ritrovo: ore 10,00 in Piazza Garibaldi ai piedi della statua

Passeggiata: lungo le vie del centro storico, alla scoperta dei luoghi legati a personaggi illustri come Garibaldi, Parmigianino e Verdi.

Caccia alle statue: un gioco divertente per scovare le statue nascoste tra i palazzi e le piazze.

Parco Ducale: due passi all'ombra degli alberi secolari, per rilassarci e giocare con i nostri cani.

Un'occasione per:

Passeggiare in compagnia dei nostri amici a quattro zampe

Scoprire la storia e la cultura di Parma

Fare nuove amicizie

Divertirsi all'aria aperta

Cosa portare:

Guinzaglio

Ciotola e acqua

Un piccolo snack per il vostro cane

Costo a persona: 10,00 euro

Per info e prenotazioni:



3394033298