passeggiata tra natura, arte e gusto - dal fiume taro al castello di compiano (pr)

Una piacevole passeggiata attraverso freschi boschi di castagno e abete, percorrendo facili sentieri e strade sterrate nei pressi di Compiano (PR). L'affascinante mole del Castello, sito all'interno del borgo storico, accompagnerà durante gran parte del cammino e i panorami verso l'alta Val Taro e i crinali liguri allieteranno la vista.

Un itinerario adatto a tutti, che saprà emozionare, oltre che per la bellezza del tracciato e della natura circostante, anche attraverso i racconti degli aneddoti legati alla cultura locale, alle tradizioni e agli episodi della "libera Repubblica della Valtaro" che, proprio tra queste montagne, vide la luce nella primavera del 1944. A chiusura dell'escursione, un'interessante visita al nucleo storico di Compiano, annoverato tra i "borghi più belli d'Italia" e all'eclettica collezione della casa-museo Lina Raimondi Gambarotta, situata all'interno del magnifico Castello.

Prima di fare rientro al punto di partenza è prevista una pausa pranzo per degustare ottimi salumi e formaggi in accompagnamento a panigacci.

- Grado di difficoltà (secondo la scheda CAI): E

- Orario di partenza: 08.30

- Orario di termine: 14.30

- Durata cammino: ca. 3 ore + 1 ora visita alle collezioni museali

- Distanza: ca. 8 km

- Dislivello in salita: ca. 300 metri

- Punto di incontro: Bar Tabacchi "Al Ponte", Isola di Compiano

- Tariffa a persona: 30 euro, comprensiva di escursione con guida GAE abilitata privata, ticket di ingresso al Castello di Compiano (PR), pranzo a base di panigacci, salumi e formaggi, un dessert, 1 litro di acqua a testa, caffè.



Equipaggiamento: Calzature da trekking o da trail, abbigliamento da trekking leggero ma robusto, copricapo, abbigliamento di ricambio. Una buona scorta d'acqua (almeno 1,5 lt), crema e occhiali da sole, macchina fotografica.Note: I minori di 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto garante e responsabile; obbligo di comunicare alla guida eventuali allergie, patologie e simili; la guida si riserva di impedire la partecipazione all'escursione a chiunque -giunto alla partenza- non venisse ritenuto idoneo ad affrontare il percorso per condizioni fisiche o inadeguatezza di vestiario e/o calzature; I partecipanti sono tenuti a seguire le direttive della guida, a non abbandonare il gruppo e/o il sentiero senza autorizzazione.

