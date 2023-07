Pasta asciutta antifascista all'Aquila Longhi

La storia di questa ricorrenza è al tempo stesso sia una storia del nostro territorio che la Storia con la S maiuscola. Il 25 Luglio del 1943 la famiglia Cervi offrì un piatto di pasta ai presenti per festeggiare la destituzione di Benito Mussolini. Quella sera nessuno avrebbe potuto prevedere quanto sanguinosi sarebbero stati i mesi successivi. E quante vite partigiane si sarebbero dovute sacrificare per la liberazione di un popolo intero. Oggi, così come ogni singolo giorno, è fondamentale far riemergere quei vissuti che compongono la Storia. Il fascismo c'è ancora, come allora è portatore di odio e ingiustizie sociali, va riconosciuto nelle sue forme e combattuto con fermezza e con reale democrazia, partecipazione e umanità. Una semplice pastasciutta, un potente simbolo di condivisione, contro tutti i fascismi.