Pasta asciutta antifascista

Giovedì 25 Luglio dalle ore 20 si terrà a Parma, in vicolo Santa Maria, presso il circolo Arci Aquila Longhi, la Pastasciuttata Antifascista, organizzata da Officina Popolare.

L'evento si inserisce nella Rete delle Pastasciutte Antifasciste patrocinate dall' Istituto Alcide Cervi, in piena adesione ai valori propugnati della solidarietà, della pace e della cultura antifascista.

La famiglia Cervi il 25 luglio del 1943, di ritorno dai campi, apprende della destituzione e l'arresto di Benito Mussolini e, pur sapendo che la guerra non sarebbe finita nell'immediato, decise di festeggiare la caduta del regime fascista, che tanto dolore aveva portato alle popolazioni. Da questo fatto trae origine la tradizione di offrire una pasta semplice a chiunque volesse condividere un momento di riflessione e di gioia.

Oggi Officina Popolare ripropone per la quarta volta dal 2019 l' evento quale occasione per stare uniti e sentirsi meno soli in un momento storico di profonda crisi: il genocidio del popolo palestinese in corso, il prolungarsi di una guerra alle porte d'Europa, il mancato intervento delle diplomazie europee, i continui naufragi sulle rotte migratorie, le troppo frequenti e silenziose morti sul lavoro e quelle nelle carceri, le ingiustizie tutte che colpiscono i meno tutelati.

La partecipazione sarà ad offerta e il servizio bar sarà gestito dal circolo Arci Aquila Longhi.

