pedala torrechiara

„Escursione in e- bike attraverso i vigneti che circondano la Rocca di Torrechiara alla scoperta della storia, della natura e delle tradizioni enogastronomiche del cuore della Food Valley.

Prezzi

Tour di gruppo: partenza con minimo 4 persone, massimo 10

Tutte le età (bambini a partire da 1,40mt): 21€ per persona



Punto d’incontro: presso Piazza Leoni di Torrechiara



Durata

4 ore



Programma

Ore 9.00 o 15.00 ritrovo in Piazza Leoni, Torrechiara (PR), introduzione all’uso delle mountain bike a pedalata assistita;

Partenza escursione alle ore 9.30 con pause frequenti e soste per acquisto di prodotti “km 0” presso i produttori della zona;

In caso di lieve maltempo, l’attività potrà comunque essere svolta su strade bianche e asfaltate che consentano di procedere in sicurezza.

In caso di forte maltempo, se le normative di apertura di musei e locali lo consentiranno, si propone la visita al castello e al borgo di Torrechiara e una degustazione di vini e prosciutto.



Dati tecnici percorso: Lunghezza da 15 a 30 km a seconda della preparazione atletica del gruppo e dalle condizioni ambientali; Dislivello variabile; Livello di difficoltà T/E



NB

Le attività indicate come escursionistiche prevedono una dotazione personale minima di equipaggiamento, vestiario e pranzo al sacco ove non espressamente indicato (es. pranzo presso strutture o varianti opzionali, degustazioni e simili).



OBBLIGATORIO



Scarponi impermeabili a caviglia alta con suola scolpita;

zaino;

almeno 1 litro d’acqua a testa;

mantella/giacca antipioggia;

copricapo;

repellente per insetti;

occhiali da sole;

abbigliamento tecnico a strati idoneo per la stagione;

pantaloni lunghi preferibilmente di colore chiaro

CONSIGLIATO



Bastoncini da trekking;

Binocolo;

Macchina fotografica;

Snack e spuntini;

Guanti

Inclusioni

Guida ambientale escursionista per tutta l'esperienza

Esclusioni

Noleggio e-bike: 35€ per bicicletta

Assicurazione per infortuni individuali in aggiunta alla RCT già inclusa: 5€ per persona

Tutto ciò non menzionato nelle inclusioni“



