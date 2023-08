Piaceri d'arte a Villa Lanfranchi

Dopo il grande successo di Alessandro Sgobbio in <Piano Music, intime dediche e avventure sonore>, tante emozioni con la voce di Mario Lanfranchi che annunciava il compositore, riconosciuto il suo grande talento alle origini, Villa Lanfranchi ospita, per il secondo appuntamento di Piaceri d’Arte, la conferenza spettacolo di Eles Iotti "La bellezza è servita: elogio del femminino nell’arte. Conferenza spettacolo con accompagnamento musicale di Ilaria Negrotti", viola dell’Orchestra Arturo Toscanini di Parma, ore 21,30. "La bellezza non è mai stata qualcosa di assoluto e immutabile ma ha assunto diversi volti a seconda delle culture e dei tempi. È difficile afferrarla. - spiega Eles Iotti - La donna in quanto creatura complessa, affascinante nella sua ambiguità è stata spesso eletta, nella casa dell'arte, a rappresentarla. Un elogio per immagini, parole e musiche al potere segreto della bellezza. Un percorso visivo che vuole anche essere un omaggio a Mario Lanfranchi che ha voluto che la Fondazione avesse come fulcro delle proprie attività la figura femminile".

"Piaceri d’Arte" è il titolo che la Fondazione Mario Lanfranchi ha deciso di dare alle iniziative culturali ideate in nome del suo fondatore, uomo sensibile ai piaceri e all’arte, la sua villa in Santa Maria del Piano specchio e riflesso di questo suo modo di essere, di vivere. Ed è su modello delle sue mitiche feste, proposte per una decina d’anni, che la Fondazione a suo nome, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna Casa d’Illustre, ha ideato, come già lo scorso anno a pochi mesi dalla scomparsa del Maestro, in sinergia con il Comune, nell’ambito di "Lesignano respira cultura", questi eventi di fine estate. La villa in Santa Maria del Piano è dimora di famiglia, dove Mario Lanfranchi ha abitato anche con la moglie, Anna Moffo, soprano diva - ed è proprio Eles Iotti ad accompagnare abitualmente i visitatori a conoscere, attraversato il giardino all’italiana, le diverse stanze dove si mescolano stili d’ogni tempo, ricordi e nuove scoperte che lasciano intravedere la gioiosa, colta creatività del Maestro, https://fondazionemar iolanfranchi.it/