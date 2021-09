Piazza Caduti di Superga in festa

I volontari hanno effettuato piantumazioni di piccoli alberi da frutto e piante aromatiche, curate dai volontari durante l’estate con grande abnegazione: in serata è previsto un evento inserito nel programma di VERDI OFF 2021

Arriva a Piazzale Caduti di Superga, oggi 24 settembre, la voglia di animare una strada o una piazza di Parma stimolata dal Bando "Volontariamente" dell'Assessorato alla Partecipazione ed Associazionismo del Comune di Parma. In quartiere Cinghio dalle 18 si aprirà il MERCATINO DELL’USATO SOLIDALE. Un'azione concreta di economia circolare che è partita grazie alla pagina facebook USATO SOLIDALE MONTANARA, molto partecipata anche durante i mesi di pandemia, e alla sinergia avviatasi fra il “Controllo di vicinato” e “Laboratorio democratico”. Lo spirito del commercio di piazza è quello dello scambio o dono di cose nuove o in buono stato tra persone di prossimità, un'azione che va a rafforzare anche la relazione fra vicini di casa e contribuisce a creare un senso di appartenenza e di comunità.

Il patto di collaborazione fra Amministrazione Comunale, Cittadini Volontari del quartiere e l’associazione Montanara Laboratorio Democratico A.P.S. ha voluto creare anche un appuntamento speciale in questa piccola piazza accogliente dove i volontari hanno effettuato piantumazioni di piccoli alberi da frutto e piante aromatiche, curate dai volontari durante l’estate con grande abnegazione: in serata è previsto un evento inserito nel programma di VERDI OFF 2021.

LEGGENDO E ASCOLTANDO IL MAESTRO che inizierà alle 21 vedrà un piacevole intrattenimento grazie alla voce narrante di Paolo Scivoletto che declamerà alcune romanze tratte da: Nabucco, Rigoletto, Traviata con musica a cura dell’Associazione Rapsody - Von Du Trio.

Altre voci introduttive sono curate da lettrici della piccola biblioteca sociale di via dei Bersaglieri e a rendere ancora più accogliente la serata fra il pubblico si intratterranno due figuranti speciali “Violetta e Alfredo”