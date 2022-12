Pilotta, 26 dicembre e 2 gennaio apertura straordinaria al pubblico

Aperture straordinarie quest’anno per il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, che sarà visitabile in via eccezionale il 26 dicembre e il 2 gennaio, dalle 10.30 alle 18.30.

Il 1° gennaio inoltre, essendo anche la prima domenica del mese, La Pilotta aderirà all’iniziativa “Domenica al museo”, che prevede l’ingresso gratuito al Complesso. Rimarranno chiuse il primo dell’anno solo le sezioni espositive “Arte a Parma 1400”, “Arte a Parma 1500”, la nuova ala del Museo Archeologico e il Museo Bodoniano. Il 2 gennaio invece non sarà visitabile solo la nuova ala del Museo Archeologico.

Chiuso solo il 25 dicembre, La Pilotta sarà aperta anche nelle giornate del 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nella ricorrenza del patrono di Parma il 13 gennaio, con il consueto orario 10.30-18.30.